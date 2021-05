Sino-Aktie: Das hat sich richtig gelohnt!

Es ist schon ein paar Jahre her, dass Sino sich über ein Tochterunternehmen an Trade Republic beteiligt hat. Wie so oft an der Börse zahlt sich hier ein langer Atem aus. Kürzlich gab Sino bekannt, seine Anteile an Trade Republic reduzieren zu wollen und warf dabei eine interessante Zahl in den Raum: 4 Milliarden Euro.

Soviel soll Trade Republic mittlerweile wert sein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung