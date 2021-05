Sino Ag-Aktie: Das ist gewaltig!

Sino Ag – massive Anstiege!

In den jüngsten Handelstagen kam es zu erneuten massiven Anstiegen. So konnte die Sino Ag-Aktie nun innerhalb der letzten Monate um über 200 % dazugewinnen. Aktuell notiert das Papier bei 92,00 EUR an der Frankfurter Börse. Das Kurshoch wurde bei 97,50 EUR am 20. Mai gesetzt. Aus psychologischer Sicht ist die glatte 100,00 EUR Marke ein Widerstand.