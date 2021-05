Sino Ag-Aktie: Wahnsinn!

Offensichtlich hatten Experten die Sino Ag-Aktie bisher noch nicht im Blick, denn es lässt sich lediglich eine Analystenschätzung finden. Diese gibt ein Kursziel von 65,00 EUR aus. In diesem Kursbereich befindet sich das Papier gerade. Die Empfehlung lautet „KAUFEN“. Die Sino Ag ist in Deutschland ansässig und ein Brokerunternehmen welches online tätig ist. Es bietet eine Plattform und Handelsinstrumente an.

