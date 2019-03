Sinnvoller Versorgungswettbewerb ist mehr als Kassenwahlfreiheit

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - "Das so genannte Faire-Kassenwahl-Gesetz wirdseinem Anspruch nicht gerecht", so das Fazit von Martin Litsch,Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes zum vorgelegtenReferentenentwurf. "Dieses Gesetz definiert mustergültig, wozu derKassenwettbewerb gut sein soll, nämlich Leistungen und Qualität derVersorgung zu verbessern sowie Wirtschaftlichkeit und Effizienz derVersorgung zu erhöhen. Das begrüßen wir ausdrücklich. Was dann aberan Umsetzungsvorschlägen präsentiert wird, läuft auf machtpolitischenZentralismus und finanzielle Gleichmacherei hinaus. Die Vorschlägedes Ministers werden nicht den Kassenwettbewerb um bestmöglicheVersorgungsangebote fördern, sondern erhebliche Kollateralschäden beider Gestaltung von Versorgung besonders im ländlichen Raumhinterlassen", so Litsch.RSA-Weiterentwicklung nur teilweise gelungenEine Schieflage des Gesetzes zeige sich bereits im ersten Teil zurReform des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs(Morbi-RSA). Zwar sei es vollkommen richtig, den RSA noch zielgenauergestalten zu wollen und die Einführung des Vollmodells sowie dieStärkung der Manipulationsresistenz seien dafür geeignete Maßnahmen."Inkonsequent sind dann aber die geplanten Metropolzuschläge, dieGelder aus schwächeren ländlichen Regionen in überversorgtestädtische Gebiete umleiten, um dort verkrusteteVersorgungsstrukturen zu zementieren", sagt Litsch. Genauso fraglichsei die geplante Einführung eines zusätzlichen Risikopools fürkostenintensive Krankheiten. Solange die Auswirkungen anderer,eigentlich sinnvoller Maßnahmen wie etwa die Einführung einesVollmodells oder von Altersaktionsthermen noch gar nicht abzuschätzensind, sollte man von solchen unwirtschaftlichenIst-Ausgaben-Ausgleichen im Morbi-RSA absehen. "Überhaupt müsste sichdas Gesetz enger an die Empfehlungen des Wissenschaftlichen Beiratshalten", findet Litsch. "Stattdessen ignoriert der Minister vielfachden Expertenrat, und damit auch seinen eigenen Anspruch auf den Abbauvon Risikoselektion zu Lasten von Versichertengruppen."Lahnstein vollenden heißt Versorgung regional gestaltenIm organisationsrechtlichen Teil biegt das Gesetz nach Auffassungder AOK völlig falsch ab. "Wer den Versorgungswettbewerb in der GKVstärken will, muss Kassen mehr Spielräume für regionaleVertragslösungen und Versorgungsoptionen mit Ärzten und Klinikeneinräumen. Statt nun aber den lang anhaltenden Rückbau dervertragswettbewerblichen Handlungsoptionen von Krankenkassen undihrer potenziellen Vertragspartner endlich zu stoppen, fällt demMinister nur ein, regionale Krankenkassen als maßgebliche Playerplatt zu machen. Damit greift er nicht nur bewährte föderaleStrukturen an, sondern schwächt auch massiv die Gesundheitsversorgungin der Fläche", so Litsch weiter."Der Minister verkündet vollmundig, er wolle Lahnstein vollenden.Unter dem Deckmantel von Wahlfreiheit setzt dieses Gesetz aber nureinen einseitigen Fokus auf den Preiswettbewerb. Und jenseits desMorbi-RSA sollen über die Organisationsstrukturen alle Unterschiedein den Kassenfinanzen dauerhaft nivelliert werden." Letzten Endesmüsse sich der Minister aber fragen lassen, welchen Mehrwert einesolche Reform für Versicherte und Patienten haben soll. Litsch:"Einfach nur mehr Wechselmöglichkeiten für diejenigen zu schaffen,die vor allem an den Zusatzbeitrag denken und in günstigere Kassenabwandern wollen, ist noch lange nicht fair. Vielmehr zeigt sich hierein elitäres Wettbewerbsverständnis, das junge und gesundeVersicherte privilegiert. Was aber bietet das Gesetz Menschen inunterversorgten Regionen, die chronisch krank sind und eineKrankenkasse als Ansprechpartner vor Ort brauchen? Versorgung erfolgtnun mal in den Regionen und dafür fordern wir Handlungsspielräume.Statt regionale Player unter finanziellen Gesichtspunkten zuzentralisieren, sollten besser die bundesweiten Kassen regionaleZusatzbeiträge nehmen dürfen, um regionalen Finanzierungsbedürfnissenzu entsprechen. Das wäre konsequent im Sinne von Lahnstein."Weiterführende Informationen finden Sie auf www.aok-bv.de.Pressekontakt:Dr. Kai BehrensTelefon: 030 / 34646-2309Mobil: 01520 / 15603042E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell