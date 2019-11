Sinnvoll schenken - So sorgen Sie für leuchtende Augen und unterstützen die Entwicklung von Kleinkindern

Frankfurt (ots) -Anmoderationsvorschlag:Weihnachten steht vor der Tür und damit mal wieder die Frage: Was schenkt manden Kleinsten? Mit Süßigkeiten will man sich zurückhalten, das Bücherregalquillt schon über und einfach nur Geld schenken ist auch langweilig. Man will jaschließlich sehen, wie die Augen der Kleinen leuchten, wenn sie ihr Geschenkauspacken. Aber was kann man schenken, was wirklich sinnvoll ist und die Kinderauch fördert? Oliver Heinze kennt die Antworten.Sprecher: Mit den Geschenken ist das ja so eine Sache. Man will möglichst denGeschmack des Beschenkten treffen, aber - gerade im Fall von Kindern - auchimmer noch was Sinnvolles mit auf den Weg geben. Und da lautet die Frage: Wassoll das Spielzeug eigentlich bewirken - außer Spaß zu machen?O-Ton 1 (Meike Göhler, 19 Sek.): "Ist es eher ein bewegungsförderndes oder eherein wahrnehmungsförderndes Spielzeug? Es muss natürlich den Sicherheitsstandardsentsprechen und alltagsbezogen und funktionell sein. Also, sinnvolle Spielsachen- finde ich - fördern immer die Eigenständigkeit und das selbständige Handeln.Und das ist wirklich das, was ein Kind in der Entwicklung auch braucht."Sprecher: Erklärt Physiotherapeutin Meike Göhler. Da gibt es natürlichvielfältige Möglichkeiten: Für die Entwicklung von Sozialkompetenzen sind zumBeispiel Puppen empfehlenswert, für das räumliche Vorstellungsvermögen könnenBauklötze tolle Anregungen bieten. Will ich vor allem die Motorik fördern,sollte ich darauf achten, ...O-Ton 2 (Meike Göhler, 34 Sek.): "Dass ich einem Krabbelkind oder einemLauflernkind und auch später geschickteren Kindern wirklich Fahrzeuge, rollendeElemente gebe, die die Bewegung anregen, diese Fähigkeiten unterstützen und wennich eher im Wahrnehmungsbereich unterwegs sein möchte, dann ist es wirklich so,dass man im elektronischen Bereich auch superschöne Sachen findet. Da gibt esLernlaptops, da gibt es zum Beispiel sprechende Bauklötze. Oder so Autos, diesehr anregend sind. Also, mir fallen da zum Beispiel diese Tut Tut-Babyflitzervon V-Tech ein."Sprecher: Das sind kleine, bunte Fahrzeuge, die es in den verschiedenstenAusführungen gibt - zum Beispiel als Polizeiautochen, Betonmischer oderLokomotive.O-Ton 3 (Meike Göhler, 27 Sek.): "Und sie spielen Lieder ab und sprechen auchdeutlich freundliche Sätze, die die Kinder wirklich super nachahmen können,relativ schnell. Aber in erster Linie ist natürlich für mich wichtig, dassKinder das Prinzip von Ursache und Wirkung erfassen. Drücke ich diese Taste,löse ich auch ich eine andere Aktion aus, wie zum Beispiel ein Licht. Das istwirklich ein Spiel, das sehr faszinierend ist, für ein Kind und dieses Spielzeugfördert wirklich die unterschiedlichsten Spielkompetenzen und macht wirklichlange, lange Freude."Sprecher: Und nicht nur das...O-Ton 4 (Meike Göhler, 19 Sek.): "Das Schöne an diesem Spiel ist, dass das soerweiterungsfähig ist. Da gibt es Parkgaragen und Polizeistationen und zumBeispiel einen Bahnhof, also unterschiedliche Sachen werden da dem Kind nahegebracht. Also, ich finde, das ist wirklich ein förderndes Spielzeug, das auchdas Rollenspiel und auch die Sprache fördert."Abmoderationsvorschlag:Das perfekte Mitbringsel von Oma, Opa, Tante und Onkel. Und wenn die Kleinendann im Bett sind, können die Großen weiterspielen. Mehr Infos zum Thema findenSie im Netz unter www.vtech.de.Pressekontakt:mainFREIRAUMJessika MaulMarketing & Kommunikation mit MeerblickMörfelder Landstraße 114 - 60598 Frankfurt am MainTel.: 069/260 122 4 12 - Fax: 069/260 122 4 20j.maul@main-freiraum.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/119065/4445755OTS: VTechOriginal-Content von: VTech, übermittelt durch news aktuell