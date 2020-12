Sinkende Schifffahrt! Kein leichtes Manövrieren an der Wall Street!

Die Nachrichten sind randvoll mit Geschichten über Unternehmen, die “wandelnde Tote” sind. Kinos. Kreuzfahrt-Reedereien. Einzelhandelsgeschäfte. Organisatoren von Veranstaltungen. Büros in der Großstadt. Die Seeschifffahrt fällt nicht in diese Kategorie – es gibt keine existentielle Bedrohung für den Transport von Fracht auf dem Seeweg. Doch die Mühen des Jahres 2020 werfen die Frage auf: Haben Reedereien an der Wall Street noch eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



