Sinkende Renditen in den Hotspots lassen Investoren über den Tellerrand blicken (FOTO)

Hamburg (ots) -Das Hamburger GEWOS Institut hat die Renditechancen und Risikenfür Wohninvestments in allen 401 deutschen Kreisen und kreisfreienStädten ermittelt. Hintergrund ist die zunehmende Renditekompressionin den wachstumsstarken Metropolregionen. Leergefegte Märkte undweiter steigende Einstandspreise veranlassen immer mehr Investoren,über den Tellerrand zu blicken und Regionen in den Fokus zu nehmen,die bislang nur lokal Beachtung fanden. Neben der Renditebetrachtunghat GEWOS auch die Risiken anhand eigener Bevölkerungs-, Haushalts-und Wohnungsmarktprognosen und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungenanalysiert und bewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass so manchetotgeglaubte Stadt oder Region ein zweites Leben führt und fürInvestoren interessant sein kann. Andererseits zeigen die Prognosenaber auch, dass weite Teile des Landes keineswegs unterWohnungsmangel leiden, sondern unter Einwohnerschwund und Alterungder Bevölkerung. Gerade die Regionen, in denen Ängste und Widerständegegen Migration am stärksten sind, haben sie am nötigsten.Betrachtet man die Bruttoanfangsrenditen, also das Verhältnis vonKaufpreisen zu Mieten im deutschlandweiten Vergleich, zeigen geradedie Regionen die höchsten Renditen, in denen auch dasVermietungsrisiko am größten ist (siehe Karte). Dies sind weite Teileder neuen Bundesländer, aber auch Teile von Rheinland-Pfalz, dasSaarland und andere strukturschwache Regionen des Landes. Aber geradedort lohnt der genaue Blick, denn auch in potenziellnachfrageschwachen Regionen gibt es eine Nachfrage für zeitgemäßausgestattete Wohnungen. In den neuen Bundesländern sind diesinsbesondere Leuchttürme wie Rostock, Potsdam, Dresden, Leipzig unddas Thüringer Dreieck mit den Städten Erfurt, Jena, Weimar undUmgebung. Im Frankfurter Raum bieten sich Chancen abseits derbeliebten Taunusgemeinden. Ehemalige Industriestädte wie Hanau undOffenbach erleben einen Aufschwung. GEWOS hat die Risiken mit denRenditechancen abgewogen, ein Scoring für Wohninvestments erarbeitetund die Wohnungsmarktprofile (WIP) erstellt, die einen erstenfundierten Überblick aus neutraler Sicht ermöglichen, bevorvertiefende Analysen erfolgen. (www.wip-gewos.de).Pressekontakt:Daniel HofmannGEWOS Institut für Stadt-, Regional und Wohnforschung GmbHAxel-Springer-Str. 54 A, 10117 BerlinT 030 278749 - 11M 0177 439 1950daniel.hofmann@gewos.deOriginal-Content von: GEWOS GmbH, übermittelt durch news aktuell