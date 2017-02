Sinkende Nachfrage nach Baumaschinen!

Liebe Leser,

die Flaute der Weltwirtschaft macht Caterpillar schwer zu schaffen. Die großen Baumaschinen haben immer noch Absatzprobleme. Das Auftragsvolumen in den lukrativsten Sparten Minenfahrzeuge, Lokomotiven und Gasturbinen lag ein Fünftel unter Vorjahresniveau. So brach im 3. Quartal der Gewinn um die Hälfte ein. Jetzt kündigte der CEO seinen Rückzug für Ende März an. Denn bei weiter flauen Aussichten im Rohstoffmarkt und im Infrastrukturgeschäft hat der scharfe Sparkurs bisher nicht die erhoffte Wirkung gezeigt.

Die weltweit schwierige Lage am Agrarmaschinen-Markt macht auch Deere zu schaffen. Im Ende Oktober abgeschlossenen Geschäftsjahr 2016 gingen Gewinn und Umsatz zurück. Trotz Krisen in vielen Schwellenländern und in wichtigen Branchen wie der Landwirtschaft, der Öl- und Gasindustrie sowie dem Bergbau konnte Wacker Neuson im 3. Quartal 2016 seinen Umsatz immerhin um 2% steigern.

In Anbetracht der schwierigen Rahmenbedingungen, mit denen die gesamte Branche zu kämpfen hat, ein guter Wert. Mittelfristig erwarten wir aber, dass sich das Klima auf dem Agrarmaschinen- und Bergbaumarkt verbessert und die Unternehmen wieder stärker investieren.

Die Rohstoff- und Agrarproduktion wird aufgrund des Wachstums der Weltwirtschaft und wegen des zunehmend höheren Wohlstands vieler Schwellen- und Entwicklungsländer zwar langsam, aber kontinuierlich wachsen. Kurzfristig bleibt die Volatilität hoch.

Schwieriger Bergbaumarkt

Für das Jahr 2017 rechnet der Fachverband Bergbaumaschinen im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) erneut mit einem Umsatzrückgang der Branche. Die Bergbaukonjunktur befindet sich seit Ende 2011, als China erstmals eine Abkühlung des Wirtschaftswachstums signalisierte, in einem erst flachen, dann immer steiler verlaufenden Abschwung. Nach 10 Boom-Jahren eines Superzyklus war irgendwann mit einer entsprechend heftigen Gegenbewegung zu rechnen. Sinkende Rohstoffpreise machen den Bergbauunternehmen schwer zu schaffen.

Wegen der Krise des Kohlebergbaus und der niedrigen Rohstoffpreise auch für Erze legt SMT Scharf den Fokus darauf, weitere bergbaunahe Märkte, insbesondere durch strategische Partnerschaften, zu erschließen. Mit der jüngsten Akquisition von Nowilan, einem Spezialisten für Antriebstechnik, werden die Bereiche untertägiger Spezialmaschinenbau und Tunnellogistik verstärkt.

Rosenbauer im scharfen Korrekturmodus

Im Mai 2015 erreichte Rosenbauer mit 578 Mio. € Börsenwert einen neuen Rekord. Seit dem damaligen Allzeithoch von 85 € befindet sich die Aktie in einer scharfen Konsolidierungsphase, und das, obwohl die Geschäfte zufriedenstellend laufen. Im 3. Quartal 2016 zogen die Umsätze zwar um 4% an, konnten aber den Rückgang des 1. Halbjahres nicht mehr aufholen.

Schlecht läuft derzeit das Exportgeschäft mit den Flughafen-Löschfahrzeugen, etwa in den Nahen Osten und auch nach Asien; sehr gut hingegen das Kommunalgeschäft in Österreich und Deutschland. Bei den Drehleitern wurde sogar ein Rekord-Auftragseingang verbucht.

Ein Gastbeitrag von Jens Gravenkötter.

