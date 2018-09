Sinkende Mehrwegquote: Umweltministerin Schulze muss Handeln und das gesetzliche Mehrwegziel durchsetzen

Berlin (ots) - Internationale Getränkekonzerne wie Coca-Cola,Pepsi und die Discounter Aldi und Lidl boykottieren die gesetzlicheMehrwegquote von 70 Prozent - Besorgniserregender Anstieg vonGetränkedosen im Bierbereich - Bundesumweltministerin Schulze mussabsehbares Unterschreiten der Mehrwegzielquote durch eine Abgabe von20 Cent auf Einweg-Plastikflaschen und Dosen sanktionieren - KlareKennzeichnung von Einweg und Mehrweg auf dem Produkt nötig - DeutscheUmwelthilfe wird Beiträge der größten Marktakteure zur Mehrwegquoteregelmäßige überprüfen und veröffentlichenDas weltgrößte Mehrwegsystem für Getränke gerät durch Angriffe derEinwegindustrie weiter unter Druck. Nach jüngsten Zahlen desUmweltbundesamtes für das Jahr 2016 ist die Mehrwegquote auf einenTiefststand von 42,8 Prozent gesunken. Obwohl im neuenVerpackungsgesetz eine gesetzliche Mehrwegquote von 70 Prozentfestgelegt wurde, stellen neben internationalen Getränkekonzernen wieCoca-Cola, Pepsi sowie den Discountern Aldi und Lidl zunehmend auchnamhafte deutsche Getränkeproduzenten das Mehrwegsystem in Frage. Die"Mehrweg-Allianz" aus Deutscher Umwelthilfe (DUH), StiftungInitiative Mehrweg (SIM) und mehrwegorientierten Wirtschaftsverbändenfordert von Bundesumweltministerin Svenja Schulze, wirksame Maßnahmenzum Schutz der Mehrwegquote umzusetzen.Nach Einschätzung der "Mehrweg-Allianz" sind dazu vier Maßnahmenerforderlich: eine konsequente Umsetzung der gesetzlichfestgeschriebenen Mehrwegquote von 70 Prozent, eine Abgabe auf Einwegin Höhe von 20 Cent zusätzlich zum Pflichtpfand, eine Kennzeichnungvon Getränkeverpackungen mit dem Wort "Einweg" und "Mehrweg" auf demProdukt sowie die Ausweitung der Pfandpflicht aufEinweggetränkeverpackungen für Fruchtsäfte und Nektare.Als Antwort auf die Angriffe einwegorientierter Abfüller undHändler sowie die bisherige Untätigkeit von Umweltministerin Schulzeklärt die "Mehrweg-Allianz" gemeinsam Verbraucher mit derbundesweiten Informationskampagne "Mehrweg ist Klimaschutz" über denumweltfreundlichen Getränkekauf auf. Erfreulich ist, dass trotz derniedrigen Gesamtquote Glas-Mehrwegflaschen im Mineralwasserbereichdas dritte Jahr in Folge zulegten. Dieses Beispiel zeigt, dassVerbraucher regionale und vielfältige Getränke in umweltfreundlichenMehrwegflaschen bevorzugen, wenn sie denn angeboten werden."Abfallvermeidung hat nach der fünfstufigen Abfallhierarchie diehöchste Priorität und ist das Kernelement des deutschenKreislaufwirtschaftsgesetzes sowie der EU-Abfallrahmenrichtlinie. DieRealität sieht jedoch so aus, dass sich weder Abfüller noch Händlerum gesetzliche Mehrwegziele scheren. Das Absinken der Mehrwegquoteist ein Alarmsignal, das Bundesumweltministerin Svenja Schulze ernstnehmen muss. Deutschland muss vom Bremser zum Gestalter werden unddie Mehrwegquote auch mit Sanktionen, wie einer Abgabe auf Einweg,durchsetzen. Abfallvermeidung und Klimaschutz sind nur mitMehrwegverpackungen erreichbar", sagt die StellvertretendeDUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz. Metz kündigt eineregelmäßige Überprüfung des Beitrags der größten Marktakteure in derGetränkewirtschaft zur Umsetzung der Mehrwegquote und dieVeröffentlichung der Ergebnisse an."Allein in Deutschland werden jährlich rund 16 MilliardenEinweg-Plastikflaschen mit einem Gewicht von mehr als 450.000 Tonnenhergestellt - mit fatalen Folgen für die Umwelt und diemittelständische Getränkewirtschaft. Wenn bereits jetzt erkennbarist, dass Mehrwegflaschen bis 2021 den Marktanteil von 70 Prozentnicht erreichen werden, muss die Bundesregierung gemäß einemEntschließungsantrag des Bundestages vom 28. März 2017 weitergehenderechtliche Maßnahmen entwickeln. Eine solche Maßnahme muss dieEinführung einer Lenkungsabgabe auf Einweggetränkeverpackungen inHöhe von 20 Cent sein, wie sie bei Alkopops seit Jahren besteht",sagt der Geschäftsführende Vorstand des Bundesverbandes des DeutschenGetränkefachgroßhandels Günther Guder."Die Untätigkeit von Umweltministerin Schulze gefährdet imMehrwegbereich mehr als 145.000 grüne Arbeitsplätze in der Region.Wenige Discounter und multinationale Getränkeproduzenten sind dieNutznießer des Absinkens der Mehrwegquote. Zahlreichemittelständische Abfüller, der Getränkefach- und Einzelhandel, sowiein beachtlichem Umfang die Arbeitnehmer im Mehrwegbereich, sind dieVerlierer. Selbst eine verbraucherfreundliche Kennzeichnung vonEinweg und Mehrweg auf dem Produkt hat die Politik bislang nichthinbekommen. Dabei wäre diese Maßnahme eindeutiger und weitausökonomischer als eine aufwendige Kennzeichnung am Ladenregal. Diesemuss ab dem 1. Januar 2019 umgesetzt werden und belastet durch eineaufwendige Einzelkennzeichnung insbesondere den mehrwegorientiertenEinzelhandel mit einem Mischsortiment. Discounter, die ausschließlichauf Einweg setzen, kommen hingegen mit nur einem Schild im Markt aus.Ministerin Schulze muss hier nachbessern", fordert der Vorstand desVerbandes des Deutschen Getränke-Einzelhandels Andreas Vogel."Besonders schädlich für die Umwelt und mittelständischeMehrwegbrauereien ist die deutliche Zunahme von Getränkedosen imBierbereich. Dort legte die Dose 2016 im Vergleich zum Vorjahr ummehr als fünfzehn Prozent zu, auch zu Lasten der Mehrwegflaschen.Noch ist die Mehrwegquote im Bierbereich stabil, aber wie lange noch?Immer mehr Discounter und Supermärkte listen Bier in Getränkedosenmit steigender Tendenz. Die Politik hat die Nutzung vonMehrwegflaschen zum gesetzlichen Ziel erklärt und muss nun auch füreine wirkungsvolle Förderung der Mehrwegsysteme sorgen", sagt derGeschäftsführer des Verbands Private Brauereien Deutschland RolandDemleitner."Die Einwegpfandpflicht sollte auch auf Säfte und Nektareausgeweitet werden, um die Mehrwegprodukte in diesem Bereich zustützen und das Pfandchaos zu beenden. Im von der Einwegpfandpflichtbefreiten Saft- und Nektarbereich ist die Mehrwegquote inzwischen aufrund neun Prozent abgestürzt, wobei sie in den Getränkesegmenten miteiner Pfandpflicht auf Einwegverpackungen zwischen 20 und 80 Prozentliegt. Hinzu kommt, dass niemand nachvollziehen kann, warum dieselbeEinwegplastikflasche mit Cola bepfandet, aber mit Saft unbepfandetsein soll. Die Pfandpflicht sollte nicht nach dem Inhalt, sondernvereinheitlicht und anhand der Verpackungsart festgelegt werden",sagt die SIM-Geschäftsführerin Martina Gehrmann.