Sinkende Cannabis-Preise belasten das Umsatzwachstum von Tilray

Nach all dem Hype um Marihuana-Aktien kommt unweigerlich der große Rückschlag, wenn Unternehmen ihre Ergebnisse melden. Tilray (WKN:A2JQSCY) ist seit der Entscheidung des Unternehmens, Anfang des Jahres an die Nasdaq-Börse zu gehen, sehr beliebt bei den Investoren. Jetzt beobachten viele Investoren ganz genau, ob das Cannabis-Unternehmen in der Lage ist, sein volles Potenzial auszuschöpfen.

Im Bericht für das dritte Quartal haben die Tilray-Investoren am Dienstag nach einem soliden Umsatzwachstum verlangt, auch wenn weiterhin rote Zahlen geschrieben werden. Tilray war aber nicht in der Lage, den erwarteten Umsatzanstieg zu erzielen. Zum Teil könnte dies an den niedrigeren Preisen liegen, die das Unternehmen bei seinen Cannabis-Verkäufen generierte. Das ist ein Trend, den die Aktionäre im Auge behalten sollten, auch wenn die Einführung von Freizeit-Cannabis in Kanada die Ergebnisse im vierten Quartal steigern wird.

Tilray profitiert vom Cannabis-Boom

Die Ergebnisse des dritten Quartals waren nur das jüngste Beispiel dafür, wie Marihuana-Unternehmen scheinbar beeindruckende Ergebnisse liefern. Der Umsatz von 10,0 Mio. US-Dollar war im Vergleich zum dritten Quartal 2017 um 86 % höher, obwohl er etwas niedriger war als die 10,2 Mio. US-Dollar, die die meisten erwartet hatten. Die Verluste von 18,7 Mio. US-Dollar waren ebenfalls deutlich höher als im Vorjahreszeitraum. Wenn man jedoch die aktienbasierte Vergütung und die Sachbezüge berücksichtigt, waren die bereinigten Nettoverluste von 0,08 US-Dollar pro Aktie besser als die 0,12 US-Dollar, die gemäß der Konsensprognose erwartet wurden.

Tilrays Ergebnisse zeigten eine gemischte Performance. Einerseits hat Tilray gute Arbeit geleistet, um die Produktions- und Verkaufskapazität zu steigern. Das Gesamtvolumen von 1.613 verkauften Kilogramm stellte einen Anstieg von 136 % gegenüber den 684 Kilogramm, die das Unternehmen im dritten Quartal 2017 verkauft hat, dar. Das Unternehmen führte die Zuwächse auf die gestiegene Nachfrage von Patienten, sowie auf Verkäufe an andere lizenzierte Hersteller und den Großhandelsexport zurück.

Der Preisdruck wirkte sich jedoch negativ auf die Zahlen aus. Der Cannabis-Produzent sagte, dass sein durchschnittlicher Nettoverkaufspreis auf 6,21 US-Dollar pro Gramm gesunken sei, verglichen mit 7,53 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Tilray führte den Rückgang auf eine Änderung des Umsatzmixes zurück, der mehr Großhandelsverkäufe als 2017 enthielt.

Tilray scheute auch keine Kosten, um Marktanteile aufzubauen. Die Vertriebs- und Marketingkosten stiegen gegenüber dem Vorjahr um fast 150 %, und die Gemeinkosten stiegen um etwa den gleichen Prozentsatz. Darüber hinaus stiegen die Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen von Tilray von nur 35.000 US-Dollar auf 11,2 Mio. US-Dollar. Dies zeigt, wie die Mitarbeiter des Unternehmens am Erfolg der Aktie beteiligt sind. Da Tilray mit aller Kraft versucht, sich gut zu positionieren, erwarteten die Investoren von dem Unternehmen, dass es die Gelegenheit nutzen würde, um Marktanteile zu gewinnen.

Kann Tilray auf dem Vormarsch bleiben?

CEO Brendan Kennedy versuchte, die Anleger langfristig zu orientieren. „Wir befinden uns in der Anfangsphase der Realisierung unseres Wachstumspotenzials“, sagte Kennedy, „und unser Team setzt weiterhin disziplinierte operative Initiativen und Investitionen strategisch um, um Tilrays langfristiges, nachhaltiges Wachstum zu unterstützen, während sich das Tempo der Legalisierung weltweit weiter beschleunigt“. Der CEO bekräftigte das Engagement des Unternehmens, sowohl den medizinischen als auch den Freizeit-Cannabis-Markt in Kanada und weltweit zu bedienen.

In Bezug auf die kanadische Markteinführung von Freizeit-Cannabis waren die Kommentare von Tilray minimal. Das Unternehmen konnte Cannabis-Lieferverträge mit acht kanadischen Provinzen und Territorien abschließen, darunter die wichtigen Gebiete Ontario, Quebec und British Columbia sowie Manitoba, Nova Scotia, Yukon, Northwest Territories und Prince Edward Island.

Stattdessen scheint Tilray sich mehr auf globale Chancen zu konzentrieren. Das Cannabis-Unternehmen hob seine Übernahme von Alef Biotechnology hervor, um Exporte nach Chile zu ermöglichen, mit der Absicht, Produkte in ganz Lateinamerika zu vertreiben. Fortschritte in Deutschland, den USA und Australien zeigten auch Fortschritte dabei, ein weltweiter Spieler in der Marihuana-Industrie zu werden.

Die Tilray-Investoren sahen die Ergebnisse nicht als besonders inspirierend an. Die Aktie fiel nach dem Quartalsbericht im nachbörslichen Handel zwischen 1 % und 2 %. Diejenigen, die der Marihuana-Industrie folgen, werden genau beobachten müssen, wie gut Tilray bei der Akquirierung neuer Cannabis-Konsumenten in Kanada im vierten Quartal abschneiden wird. Man sollte jedoch auch die größeren Pläne des Unternehmens zur Schaffung eines globalen Marihuana-Imperiums im Auge behalten.

The Motley Fool besitzt keiner der erwähnten Aktien.

Dieser Artikel wurde von Dan Caplinger auf Englisch verfasst und am 13.11.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.