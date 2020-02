Siniora Food Industries erzielte 2019 einen Nettogewinn von 6,1 Million JD (8,6 Millionen USD), das entspricht einem Wachstum von 42 % im Vergleich zum Vorjahr

Amman, Jordanien (ots/PRNewswire) - Siniora Food Industries(http://www.siniorafood.com/) gab seine konsolidierten vorläufigen (ungeprüften)Finanzergebnisse für 2019 bekannt. Den gemeldeten Ergebnissen zufolge erzielteSiniora 2019 einen Nettogewinn nach Steuern von 6,1 Millionen JD (8,6 MillionenUSD), was einem Wachstum von 42 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. DieGesamteinnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 14 % und beliefen sich 2019auf 63,3 Millionen JD (89,1 Millionen USD). Im Dezember 2019 belief sich dasGesamtvermögen auf 67,2 JD (94,7 Millionen USD), was einem Anstieg von 10 %gegenüber 2018 entspricht. Das den Siniora-Aktionären zurechenbare Nettovermögenbelief sich zum 31. Dezember 2019 auf 36,4 Millionen JD (51,3 Millionen USD),was einem Anstieg von 9 % gegenüber 2018 entspricht.In seiner Erklärung verkündete der Siniora-Vorsitzende Tarek Omar Aggad (http://www.apic.ps/en/article/42/Tarek-O-Aggad,-Chairman-and-Chief-Executive-Officer-(APIC),-Executive-Director,-Aggad-Investment-Company,-Saudi-Arabia-(wwwaicocomsa)), dass er sehr stolz auf die Leistungen von Siniora in den 100 Jahren seitseiner Gründung sei: "Als Siniora 1996 von der Arab Palestinian InvestmentCompany (APIC) (http://www.apic.ps/En) übernommen wurde, war es ein kleineshistorisches Unternehmen mit rund 30 Mitarbeitern. Heute beschäftigt Siniora1.000 Mitarbeiter in Jordanien, Palästina, Saudi-Arabien und den VereinigtenArabischen Emiraten, was belegt, dass sich die vom Management des Unternehmenseingeleitete Expansionsstrategie, darunter die Erschließung neuer Märkte, dieErhöhung der Produktionslinien, die Verbesserung und Diversifizierung derProdukte und schließlich die Förderung und Steigerung des Marktanteils auflokaler und regionaler Ebene, ausgezahlt hat, wie diese beträchtlichenErgebnisse zeigen." Herr Aggad bestätigte, dass das Unternehmen seine führendePosition auf dem jordanischen und palästinensischen Markt und auf regionalenMärkten, insbesondere am Golf, beibehalten hat.Siniora-CEO Majdi Al Sharif (http://www.siniorafood.com/en-us/About-Us/Board-of-Directors-and-Executive-Members/Majdi-Al-Sharif) gab an, dass das Unternehmen2019 ein Wachstum des regionalen Umsatzes von 16 % im Vergleich zum Vorjahrerzielen konnte. Der Markt von Tiefkühlfleischprodukten wuchs im jordanischenund palästinensischen Markt von Jahr zu Jahr um 12 %, insbesondere nach derEinführung der Tiefkühlfleischproduktionslinie, die im vierten Quartal 2019 mehrals 20 neue Produkte auf dem palästinensischen Markt umfasst und vom Verbraucheräußerst positiv aufgenommen wurde.Herr Sharif bestätigte, dass sich die Pläne und Anstrengungen desSiniora-Führungsteams bei der Siniora-Niederlassung in Dubai, der Diamond MeatProcessind Company (Al Masa), ausgezahlt haben. Der Umsatz stieg im Vergleichzum Vorjahr um 20 %, was sich positiv auf die konsolidierten Finanzergebnisseund Gewinne des Unternehmens auswirkte. Er fügte hinzu, dass dieProduktionskapazität des Al Masa-Werks erhöht wurde, um der Nachfrage in denVereinigten Arabischen Emiraten und anderen Golfmärkten gerecht zu werden.Herr Sharif erklärte, dass das 2019 erreichte Umsatz- und Gewinnniveau dieStrategie der Geschäftsführung belegt, die auf eine kontinuierliche Verbesserungder Arbeitsleistung und Effizienz zur Erhöhung der Produktionskapazität in denWerken in Jordanien, Palästina und den VAE abzielt, um die wachsende Nachfragenach Siniora-Produkten zu befriedigen. Zudem wurde erheblich in den Ausbau unddie Verbesserung der individuellen und institutionellen Effizienzen investiert,wobei der Schwerpunkt auf technische und administrative Aspekte durch diekontinuierliche Entwicklung der betrieblichen und technologischen Ausrüstung,der Arbeitsverfahren sowie der Förderung der Personalressourcen durchAusbildungsprogramme, gelegt wurde. Herr Sharif fügte weiter hinzu: "Wir blickenoptimistisch auf 2020 und erwarten, dass es ein außergewöhnliches Jahr seinwird, dank unserer Strategie, den Umsatz für Tiefkühlfleischprodukte auf allenMärkten zu steigern und die Erwartungen der Verbraucher zu erfüllen. Anlässlichdes 100-jährigen Jubiläums der Marke Siniora werden wird die Premium-Positiondes Unternehmens als eines der führenden Unternehmen im Bereich derLebensmittelherstellung in der Region sichern."Informationen zu SinioraSiniora Food Industries ist ein Marktführer bei der Herstellung und dem Verkaufvon Markenprodukten der Marken Siniora Al-Quds und Unium. Das Unternehmen wurde1920 in Jerusalem, Palästina, gegründet, errichtete 1992 sein Werk in Jordanienund wurde 1996 von APIC in Palästina und Jordanien übernommen. Siniora erwarb2016 die Diamond Meat Processing Company in Dubai. Siniora Food Industriesproduziert Aufschnitt und Dosenfleisch in drei hochmodernenVerarbeitungsbetrieben, die mit den neuesten Technologien gebaut wurden. EinBetrieb befindet sich in Ost-Jerusalem, Palästina, der zweite im King AbdullahII Industrial Estate in Jordanien und der dritte in den Vereinigten ArabischenEmiraten.Das Seniora-Werk in Jordanien stellt darüber hinaus verschiedeneTiefkühlfleischprodukte her. Die Siniora-Fabriken in Jordanien und Palästinawurden mit dem Lebensmittelsicherheitssystems-Zertifikat 22000 (ISO/TS22002-1)ausgezeichnet, den weltweit höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit.Dieses Zertifikat wird von den wichtigsten internationalen Organisationen wieder European Food and Beverage Association, der American ManufacturingAssociation und der Global Food Safety Initiative anerkannt. Seit 2014 haltendie Siniora-Werke in Jordanien und Palästina die internationalenZertifizierungen für Arbeitsschutzmanagementsysteme (OHSAS 18001:2007) undUmweltmanagementsysteme (ISO14001:2004) aufrecht. Siniora wurde zudem mit denISO 9001-Zertifizierungen für Qualität und Sicherheit der Lebensmittelkontrolleausgezeichnet, zusätzlich zum palästinensischen Standard-Zertifikat in Palästinaund dem Halal-Zertifikat, das zu Jordaniens Standards gehört. Darüber hinaus hatdas Siniora-Werk in Dubai, VAE, den ISO22000:2005-Standard fürLebensmittelsicherheits-Managementsysteme und den ISO9001:2015-Standard fürQualitätsmanagementsysteme erhalten.Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über Großhandelsketten,Lebensmittelgeschäfte, gut besuchte Geschäfte und Kaufhäuser in Jordanien,Palästina, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten und in vielenanderen Ländern des Nahen Ostens. Siniora verfügt zudem über Vertriebszentren inSaudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und einer eigenenExportabteilung, die den Golf und vorderen Orient abdeckt. Siniora ist ein ander Amman Stock Exchange (ASE: SNRA) notiertes Unternehmen.Logo - http://mma.prnewswire.com/media/492392/Siniora_Food_Industries_Logo.jpgPressekontakt:Fida Musleh/Azar+970 569 400 449Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/126331/4516901OTS: Siniora Food IndustriesOriginal-Content von: Siniora Food Industries, übermittelt durch news aktuell