Singulus: Das gibt Hoffnung!

bei der Singulus-Aktie habe ich eben nachgeschaut, was diese eigentlich so in den letzten Monaten gemacht hat. Die 3-Monats-Performance von rund +83% kann sich durchaus sehen lassen! Gab es bedeutende positive Neuigkeiten? Direkt nachgeschaut. Naja. Die Zahlen für das vollständige Geschäftsjahr 2016 stehen laut Plan erst am 30. März 2017 zur Veröffentlichung an. Und die 9-Monats-Zahlen hatten zumindest mich doch arg enttäuscht. Oder finden Sie es positiv, wenn die Umsätze von 57,7 Mio. Euro auf 36,7 Mio. Euro gesunken sind, und ein Ebit (= Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von -14,7 Mio. Euro erzielt wurde? Doch positiv war immerhin ein starker Anstieg beim Auftragseingang.

Klappt es mit dem neuen Großauftrag aus China?

Und mit den Aufträgen ging es auch diesen Monat gut weiter, da Singulus einen Großauftrag im Volumen von über 20 Mio. Euro vermelden konnte. Demnach möchte ein Unternehmen aus China „Produktionsanlagen für CIGS-Solarmodule“ von Singulus geliefert bekommen. Doch es steht wohl noch eine Genehmigung aus, und eine Anzahlung gab es auch noch nicht, wie Singulus direkt mit meldet. Mit anderen Worten: Das ist wohl noch nicht endgültig „eingetütet“. Und Umsätze, ohne dass unter dem Strich etwas hängen bleibt, sind auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Doch abwarten. Wenn ein neuer Kunde gewonnen werden konnte und es Folgeaufträge gibt, könnte das vielleicht auch auf das Ebit positive Auswirkungen haben.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.