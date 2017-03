Weitere Suchergebnisse zu "Singulus":

der Maschinenbauer Singulus gibt Anlass zur Hoffnung. Er veröffentlichte seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr und scheint endlich die Wende geschafft zu haben. Der Verlust war 2016 nur noch halb so hoch wie 2015 und lag bei einem Minus von 17,7 Millionen Euro. Der Umsatz konnte leider nicht mithalten und verlor leicht. Die Verlustminderung lag in erster Linie an einer Umstrukturierung der Anleihen und der Ausgabe neuer Aktien. Damit floss dem Unternehmen Liquidität zu und sicherte die Zahlungsfähigkeit im März dieses Jahres. Dann wird die besagte Anleihe fällig.

Wie geht es jetzt weiter?

Singulus sieht die Zukunft im Geschäft mit Photovoltaik. Das Management will sich auf den Solaranlagenbau fokussieren, sowie das Halbleiter- und Optical Disk-Geschäft ausbauen. Der Umsatz soll sich im aktuellen Geschäftsjahr verdoppeln und der EBIT endlich positiv werden. Die Vorzeichen stimmen jedenfalls schon mal: Die Auftragslage verbesserte sich bereits in 2016 und der Aufwärtstrend scheint sich fortzusetzen. Besonderen Grund zur Freude gab ein staatlicher Großauftrag aus China. Dadurch steigerte sich der Auftragseingang im Berichtsjahr bereits deutlich auf über 150 Mio. Euro. (2015: 96 Mio. Euro)

Ein Beitrag von Elsa Heß.