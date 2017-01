Singulus explodiert! Kursziele?

Weitere Suchergebnisse zu "Singulus":

über 78 Prozent ist Singulus in diesem Monat schon gelaufen. Für viele Anleger ist das zwar eine ordentliche Entwicklung aber insbesondere mit dem Wissen um die starken Kursverluste der Aktie in den zurückliegenden Jahren, sind Marktbeobachter jedoch der Meinung, dass die Aufwärtsbewegung der letzten Woche lediglich ein Strohfeuer und damit mal wieder nur eine scharfe Gegenbewegung, wie zum Beispiel Anfang 2016, sein kann.

Die Charttechnik spricht jedoch eine ganz andere Sprache. Schon am 20. Januar hatten wir an dieser Stelle im Zuge des Artikels „Singulus – Achten Sie auf diese Trendwende-Signale!“ darauf hingewiesen, dass Singulus eine fast einjährige Bodenbildung in Form einer umgedrehten Schulter-Kopf-Schulter-Formation hinter sich hat und kurz davor sei einen wichtigen Widerstand bei 7 EUR zu überwinden. Genau das ist am gleich Tag noch geschehen.

Singulus ist damit also endlich raus aus dem Tal der Tränen. Und am nächstfolgenden Handelstag, dem 23. Januar, wurde dieses Kaufsignal direkt bestätigt. Die Aktie legte unter sehr hohem Kaufinteresse, sprich Handelsvolumen, weitere 7,6 Prozent zu und stieg mit 7,71 EUR immerhin auf den höchsten Stand seit dem Ende Juli 2016.

Anleger, die ab jetzt einen langen Atem haben und an ein Comeback von Singulus glauben, könnten in den nächsten Monaten noch mit weitaus höheren Kursen belohnt werden. Nach dem jüngsten Kaufsignal, lauten die nächsten Kursziel ca. 15 EUR, ca. 22 und darüber hinaus ca. 35 EUR. Die Stopps sollten hier entsprechend der eigenen Risikoaversion und dem jeweiligen Chance/Risiko-Verhältnis angepasst werden.

