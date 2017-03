Singulus vor Zahlen: Die Skepsis überwiegt!

Weitere Suchergebnisse zu "Singulus":

Singulus wird am 30. März seine Zahlen für 2016 auf einer Bilanzpressekonferenz offiziell vorstellen. Die bisher bekannten Werte aus dem vergangenen Geschäftsjahr lassen tief blicken. Fundamental orientierte Analysten sind schlicht enttäuscht. Sie erwarten auch für die Quartalszahlen vom letzten Vierteljahr in 2016 nichts Gutes. Der Markt reagierte ohnehin seit längerer Zeit bereits enttäuscht. Die Aktie ist allein im vergangenen Monat faktisch hin und her gereicht worden. Bezogen auf das vergangene Jahr insgesamt ist die Aktie sicher ein sehr enttäuschender Kapitalvernichter geworden.

Singulus: Fast 80 % Verlust binnen eines Jahres

Innerhalb eines Jahres hat der Kurs im Gefolge der Anleihenkrise zu Beginn des Jahres 2016 einen Rücksetzer in Höhe von fast 80 % produziert. Dies kann trotz des ruhigeren Kurses seit Juli des vergangenen Jahres nicht als Seitwärtstrend interpretiert werden. Vielmehr erkennen langfristig orientierte Analysten zwar eine kleine Bodenbildung, sehen den Wert dennoch als tiefrot an.

Eine Erholung sieht nach einem solchen Kurssturz demnach „anders“ aus. Sollte die Aktie von derzeit weniger als 10,00 Euro wieder auf 25 Euro springen, dann sei aus dieser Perspektive ein schnelles Comeback nach oben möglich. Vorher erwarten Analysten mit technischer und charttechnischer Sicht nichts.

Deshalb ist Singulus vor Bekanntgabe der Zahlen im roten Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.