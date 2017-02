Singulus: Nicht viel Neues!

Weitere Suchergebnisse zu "Singulus":

die Anleger von Singulus haben auch in der vergangenen Woche wieder vergeblich auf neue Informationen gewartet. Es tut sich einfach nichts bei dem Unternehmen, das vormals als Liebling des neuen Marktes bezeichnet worden war. Deshalb hatten wir Singulus in der vorgegangenen Woche mal wieder einer genaueren Analyse unterzogen:

Maschinenbau aus der Mode? Fast könnte man meinen, dass sich für Maschinenbau niemand mehr interessiere, denn Singulus galt schließlich einst als Liebling des Neuen Marktes, während heute kaum mehr etwas von dem Unternehmen laut wird.

Kleiner Lichtblick! Besser als nichts, dachte sich das Management sicher, als das deutsche Maschinenbauunternehmen im August 2016 erstmals seit Jahren wieder schwarze Zahlen hatte schreiben und sich einen Großauftrag aus China hatte sichern können. Gerade zur rechten Zeit, denn die Aktie stand damals dicht über ihren Tiefstständen.

Um uns die Entwicklung von Singulus nochmal vor Augen zu führen und die Aktie nicht zu vergessen, haben wir hier nochmal unsere Bewertung vom 20. Januar für Sie zusammengefasst: „Von den ehemals über 7.000 EUR Kurswert sind selbst jetzt mit der jüngsten Rally nicht einmal 7 EUR übrig geblieben. Allerdings kam dieser hohe Aktienwert im Jahre 2000 durch diverse Aktiensplits zustande, womit Singulus den Aktienkurs optisch kaschieren wollte. Seit Jahresbeginn zieht der Kurs nun wieder deutlich an und steht schon 55 Prozent im Plus. Alleine am 19. Januar konnte die Aktie auf Xetra-Basis 6,33 Prozent zulegen. Und dieser Trend währte nicht nur wenige Tage, sondern zeigt sich bereits seit Sommer 2016. Zusätzlich hat sich seit Juli 2016 nun auch noch eine starke potenzielle Boden- und Trendwendeformation gebildet. Das umgedrehte Schulter-Kopf-Schulter-Muster könnte nun dafür sorgen, dass Singulus fast wie aus dem Nichts haussieren könnte. Aktionäre und Zocker, die auf weiter steigende Kurse setzen, sollten allerdings noch zwingend den Widerstand beachten, der bei ca. 7 EUR verläuft. Erst wenn dieser aus dem Weg geräumt ist, könnte Singulus tatsächlich weiter steigen und sogar Kurse von ca. 15 bis 30 EUR erreichen.“

Wir werden berichten sobald es wieder „neue Neuigkeiten“ von Singulus gibt.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

