Singulus: Neue China-Deals bringen Millionen

Singulus (WKN: A1681X) verzeichnete zuletzt deutlich erhöhtes Investoreninteresse. Staatskonzern China National Building Materials (CNBM) beteiligt sich in den letzten Wochen signifikant am Hersteller von CIGS-Dünnschicht-Solarmodulen. Und das bringt jetzt zwei neue Großaufträge vom Pekinger Großkunden, die auf der China Import Expo Show (CIIE) in Shanghai finalisiert wurden.

Wie Singulus am Mittwoch bekannt gab, wurde mit CNBM ein „Letter of Intent“ über die Lieferung von mehr als 10 Produktionsanlagen zur Herstellung von Dünnschichtmodulen (300 MW) vereinbart. Tags zuvor hatte Singulus mit CNBM ebenfalls eine Absichtserklärung über die Lieferung von 300 MW Produktionsanlagen für einen weiteren Standort (Bengbu) unterzeichnet. Der Wert beider Aufträge liegt jeweils im hohen zweistelligen Millionenbereich!





Auftragspipeline von Singulus randvoll

Die Produktion und Lieferung der Anlagen soll zu großen Teilen in den Jahren 2019 und 2020 erfolgen. Mit den neuen Aufträgen über eine Gesamtkapazität von 600 MW ist die Auftragspipeline mehr als voll. Zum Halbjahresende lag der Auftragsbestand bei 125,3 Millionen Euro. Damit hält der Singulus-Vorstand, der neue Aufträge noch in 2018 ankündigte, Wort.

Die CIGS-Technologie ist eine Technologie mit hohem Potential, welches bei einem Blick auf die Pläne von CNBM noch nicht ausgeschöpft erscheint. Nach Angaben von Singulus plant CNBM langfristig Fabriken für CIGS-Module auch außerhalb Chinas zu errichten.

Singulus wird wohl „Opfer“ des chinesischen Hungers

Von CNBM ist bereits bekannt, dass die Beteiligung an Singulus der „Umsetzung strategischer Ziele“ dient. Der chinesische Staatskonzern beabsichtigt, in den kommenden 11 Monaten seinen Anteil an Singulus zu erhöhen.

In unserem ersten Tipp hatten wir die Kurstreiber ausführlich beschrieben. Clevere Trader griffen – trotz der Krise im Solar(aktien)sektor – bei der vorübergehenden Kursschwäche in den letzten Tagen zu.

Am 15. November wird Singulus den Bericht zum 3. Quartal präsentieren.

