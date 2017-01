Singulus: Aktie startet durch – plus 100 % in einem Monat!

Weitere Suchergebnisse zu "Singulus":

Lieber Leser,

die Aktien des Maschinenbauunternehmens Singulus sind in den letzten Jahren tief gefallen, keine Frage, seit Dezember erleben sie aber so etwas wie eine Auferstehung. Trader, die rechtzeitig auf den Zug aufgesprungen sind, können sich nun – rund 40 Tage später – über eine Kursverdopplung freuen.

Fokus auf chinesischem Markt

Im vergangenen Jahr konnte Singulus einen millionenschweren Auftrag aus China an Land ziehen. Bei dem Kunden handelt es sich um den Staatskonzern China National Building Materials (CNBM), der über zwei Tochtergesellschaften Anlagen zur Produktion von CIGS-Dünnschicht-Solarmodulen für zwei Standorte geordert hat. Der Auftrag hat ein Gesamtvolumen von etwa 110 Mio. Euro. Diesbezüglich konnte nun eine weite Anzahlung verbucht werden, wie das ehemalige TecDAX-Unternehmen aus Kahl am Main mitteilte. Laut Vorstandschef Stefan Rinck sei davon auszugehen, dass im Frühjahr mit dem Bau des zweiten Produktionsstandortes begonnen werden könne.

Wie weit kann die Aktie noch laufen?

Das Analysehaus Warburg Research traut der Aktie noch weiteres Kurspotenzial zu und sieht den fairen Wert erst bei 8,50 Euro erreicht. Die Analysten können sich dabei auch eine engere Zusammenarbeit mit dem chinesischen Staatsunternehmen vorstellen. Sie halten sowohl eine Beteiligung als auch eine komplette Übernahme durch CNBM für denkbar. Ganz abwegig ist das nicht, schließlich ist Singulus mit einem Börsenwert von aktuell etwa 42 Mio. Euro ein absolutes Schnäppchen.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse