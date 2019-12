Singulus-Aktie: Dreht nun die Stimmung?

Weitere Suchergebnisse zu "Singulus":

Die Singulus Aktie hat in den vergangenen Handelstagen zulegen können. Der Wert der Aktie konnte auch in der neuen Woche gleich zulegen, trotzdem dürfte dies nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein, denn die Aktie hat im Laufe des Jahres fast die Hälfte an Wert verloren. Zumindest hat sich die Aktie vom Jahrestief wieder etwas nach oben arbeiten können. Unklar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung