Singulus – Achten Sie auf diese Trendwende-Signale!

vom einstigen Liebling des damaligen Neuen Marktes hört man kaum noch etwas Weltbewegendes. Zuletzt im letzten Jahr, als das deutsche Maschinenbauunternehmen im August 2016 erstmals seit Jahren wieder schwarze Zahlen und einen Großauftrag aus China verbuchen konnte. Damals stand die Aktie vor einem charttechnischen Scherbenhaufen und dicht über den damaligen Tiefs.

Von den ehemals über 7.000 EUR Kurswert sind selbst jetzt mit der jüngsten Rally nicht einmal 7 EUR übrig geblieben. Allerdings kommt dieser hohe Aktienwert im Jahre 2000 durch diverse Aktiensplits zustande, womit Singulus den Aktienkurs optisch kaschieren wollte. Ohne diese Aktiensplits stünde der Kurs mit Sicherheit schon längst unter der Pennystock-Marke von 1 EUR.

Seit Jahresbeginn zieht der Kurs nun wieder deutlich an und steht schon 55 Prozent im Plus. Erst am 19. Januar konnte die Aktie auf Xetra-Basis 6,33 Prozent zulegen. Und das ganz ohne nennenswerte Unternehmensmeldungen, dafür aber mit einem verhältnismäßig hohem Handelsvolumen. Und das nicht erst seit diesen Tagen, sondern schon seit Sommer 2016. Hier könnte sich also richtig Großes anzubahnen.

Zusätzlich hat sich seit Juli 2016 nun auch noch eine starke potenzielle Boden- und Trendwendeformation gebildet. Das umgedrehte Schulter-Kopf-Schulter-Muster könnte nun dafür sorgen, dass Singulus fast wie aus dem Nichts haussieren könnte. Aktionäre und Zocker, die auf weiter steigende Kurse setzen, sollten allerdings noch zwingend den Widerstand beachten, der bei ca. 7 EUR verläuft. Erst wenn dieser aus dem Weg geräumt ist, könnte Singulus tatsächlich weiter steigen und sogar Kurse von ca. 15 bis 30 EUR erreichen.

