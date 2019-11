Singles Day vs. Black Friday: Die deutschen Kunden haben einen klaren Favoriten! (FOTO)

Oberhausen (ots) -Am heutigen Montag den 11.11.2019 feiert Deutschland nicht nur den Beginn derKarnevalssession, sondern neuerdings auch den sogenannten Singles Day. DerSingles Day ist Chinas Antwort auf die US-amerikanischen Rabatttage Black Fridayund Cyber Monday, die in den letzten Jahren einen weltweiten Siegeszug vollzogenhaben. Längst werden die beiden Shopping-Phänomene in allen westlichenIndustrienationen gefeiert und läuten in jedem Jahr die Weihnachtssaison ein.Black Friday und Cyber Monday haben sich in den vergangenen 10 Jahren ganznatürlich in Deutschland entwickelt und sind nach und nach aus den USA zu unsherübergeschwappt. So wie zuvor schon der Valentinstag oder Halloween. DerSingles Day hingegen wurde in Deutschland aktiv von einem chinesischenUnternehmen in der deutschen Werbelandschaft platziert und parallel mit einergroßen PR-Kampagne unterstützt. Viele Unternehmen sind deshalb bereits auf dasneue Event aufgesprungen und bieten am heutigen Montag einen speziellen "SinglesDay Rabatt" an.Anders als die werbetreibende Industrie zeigen sich die deutschen Kunden jedochunbeeindruckt von der chinesischen Black Friday Kopie. Ein Vergleich der GoogleTrends Daten für die beiden Shoppingtage zeigt eindrucksvoll, dass dasSuchvolumen für das Keyword "black friday" am Black Friday 2018 in Deutschlandbedeutend höher war, als das Suchvolumen des Keywords "singles day" am SinglesDay 2018:https://trends.google.de/trends/explore?date=2018-11-01%202018-11-30&geo=DE&q=black%20friday,singles%20dayNoch deutlicher wird der Unterschied, wenn man sich die absoluten Zahlenanschaut. Für "black friday" gab es im November 2018 3.350.000 Suchanfragen beiGoogle, für "singles day" gerade einmal 49.500 (Quelle: Google Ads KeywordTool).Selbst in den vergangenen Tagen interessierten sich die Deutschen offenbar mehrfür den am 29. November stattfindenden Black Friday 2019, als für seinchinesisches Pendant - und das obwohl der Singles Day bereits heute ansteht:https://trends.google.de/trends/explore?date=2019-11-01%202019-11-11&geo=DE&q=black%20friday,singles%20dayPressekontakt:Simon Gall - Black-Friday.deLothringer Str. 1246045 OberhausenE-Mail: info@black-friday.deTel.: (0208) 88 289 821Web: www.black-friday.deOriginal-Content von: Black-Friday.de, übermittelt durch news aktuell