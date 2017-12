Singles' Day Shopping-Event zeigt, wie gut Chinas Haushaltsgerätemarkt floriert

Schanghai (ots/PRNewswire) - Der Erfolg von Haushaltsgerätemarkenbeim Singles' Day Einkaufsbummel verrät, wie gut derHaushaltsgerätemarkt in China floriert und welche ausgezeichnetenGelegenheiten er bietet. Die von der chinesischen Vereinigung fürelektrische Haushaltsgeräte organisierte Haushaltsgeräte- undElektronikfachmesse Appliance & Electronics World Expo (AWE) gilt alsbedeutende Ausstellung für Produkte der Spitzenklasse sowie dieallerneueste Technik in der Haushaltsgerätebranche. Im Jahr 2018bietet die Messe mit über 130.000 Quadratmetern Ausstellungsflächeund zehn Hallen einen Ausstellungsbereich einer völlig neuenGrößenordnung.Der jährliche Singles' Day hat sich inzwischen zumWettkampfschauplatz für chinesische und ausländische Unternehmenentwickelt. Im neuesten Bericht von JD.com zum Gesamterlös amdiesjährigen Singles' Day belegten die chinesischenHaushaltsgerätehersteller Midea, Haier und Gree die ersten dreiPlätze in allen Kategorien.Von Midea veröffentlichte Statistiken geben für den 11. Novembereinen Gesamtumsatz der Marke allein auf Online-Kanälen von 4,5Milliarden RMB an, ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahr von 70 %. Schonin der ersten Stunde des 11. November machte Midea einenOnline-Umsatz von 1,737 Milliarden RMB und überstieg damit den Umsatzvom Vorjahr für den gesamten Tag. Das ist ein Zuwachs gegenüber demVorjahr von 117 %. Sharp meldete ebenfalls einen Umsatz von mehr als1 Milliarde RMB im Bereich Unterhaltungselektronik ("braune Ware")aus allen Vertriebskanälen. Dabei stand Sharp mit Fernsehgeräten ander Spitze der Bestseller-Liste von JD.com, gefolgt von Hisense, TCL,Mi und Skyworth.China wird immer mehr zum Schlüsselmarkt für die weltweiteHaushaltsgeräte- und Unterhaltungselektronik-Industrie und damit hatsich die AWE, die repräsentativste Messe in diesem Bereich in China,zur Branchengala und Pflichtveranstaltung für alle Herstellerentwickelt, die das enorme Potenzial des Schwellenmarkts Chinaanzapfen und erschließen möchten.Chinesische Unternehmen wie Haier, Midea, Gree, Hisense, Skyworthund TCL, sowie internationale Schwergewichtler wie Bosch, Siemens,Samsung, GE, Panasonic, LG und Sharp, werden alle auf der AWE 2018vertreten sein und ihre Muskeln gewaltig spielen lassen.Die AWE 2018 legt besonderen Wert auf das Besuchererlebnis. DieMesse lässt Besucher die neuesten Technologien und Produkte in denBereichen intelligentes Reisen, künstliche Intelligenz, SmartEntertainment und Smart Life aus nächster Nähe erleben undkennenlernen.Interessenten finden auf der offiziellen Website von AWE unterhttp://en.awe.com.cn/ detaillierte Informationen zur Messe. Besucherkönnen sich in den nächsten zwei Monaten kostenlos voranmelden.Die AWE 2018 findet vom 8. bis 11. März 2018 in Schanghai in Chinastatt.Pressekontakt:Thomas Wang+86-10-6709-3609info@cheea.comOriginal-Content von: AWE, übermittelt durch news aktuell