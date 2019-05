Singend für Vertrauen werben: Der Turetsky-Chor und das Ensemble Soprano begeistern Tausende Zuhörer auf dem Berliner Gendarmenmarkt

Berlin (ots) - Sie wollten mit ihren Liedern die Welt etwas bessermachen. Vertrauen sei die Voraussetzung für ein friedlichesMiteinander. Mit diesen Worten umriss Michail Turetsky, Gründer undLeiter des bekannten russischen Männerchores Turetsky, das Ziel desAuftritts seines Chores und des Ensembles Soprano am 12. Mai auf demGendarmenmarkt in Berlin.Das Programm "Lieder des Sieges" war dem 74. Jahrestag des Endesdes Zweiten Weltkriegs und dem Sieg der Sowjetarmee überNazi-Deutschland gewidmet. "Dies sind Lieder, die nicht nurverschiedene Generationen verbinden, sondern überhaupt alle Menschendes Friedens, des Friedens in allen Bedeutungen, des Friedens, derwichtiger ist als alle Differenzen", erläuterte Turetsky in einemPressegespräch vor dem Auftritt in Berlin."Unsere Großmütter und Großväter, die die Leiden des Krieges ameigenen Leib miterlebt haben", wären sicher stolz darauf, dass wirunsere Botschaft an einem so historischen Ort verbreiten dürfen",ergänzte Ivetta Rogova, Sängerin vom Ensemble Soprano. Die Künstlerdankten dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, unddem Senat für die Unterstützung beim Zustandekommen der Konzerte inden letzten drei Jahren. Zum runden Jubiläum im nächsten Jahr hätteein Auftritt vor dem Reichstag eine sehr hohe symbolische Aussage,dachte Turetsky einen Schritt voraus.Den Auftakt des Konzerts in Berlin bildete die russische Versionvon "Freude schöner Götterfunken" aus der 9. Sinfonie von Ludwig vanBeethoven. Es folgte ein bunter Strauß von Melodien und Liedern, derdas gesamte Repertoire des Turetsky-Chores und des Ensembles Sopranoabbildete. Die stimmgewaltigen Künstler sangen Lieder, die währenddes Großen Vaterländischen Krieges entstanden sind ebenso wieOpernarien, Pop-Songs und Volksweisen aus dem internationalenLiedgut. Als Geschenk an die deutschen Konzertbesucher wurde dasrussische Liebeslied Katjuscha in deutscher Sprache dargeboten.Beendet wurde das Konzert mit dem Buchenwaldlied zur Erinnerung andie Schrecken des Holocaust."Das ehrt uns sehr, dass der Turetsky Chor schon zum dritten Malin Berlin auftritt. Die Aufführungen sind immer sehr erfolgreich.Diese Lieder sind Teil unseres genetischen Codes. Die Hauptmahnungist: Nie wieder Krieg. Das ist das Leitmotiv des gesamten Projektsvon Turetsky", erklärte der Botschafter Russlands in Deutschland,Sergej J. Netschajew, am Rande der Veranstaltung. "Ich glaube nicht,dass wir in Deutschland riesige politische Spannungen haben. Wirhaben grundsätzlich gute Beziehungen. Einige außenpolitischeTurbulenzen können wir ruhig lösen. Kultur ist Teil der positivenTagesordnung. Wir haben keine großen Schwierigkeiten in denBeziehungen zwischen Deutschland und Russland. Wir haben guteBeziehungen. Trotzdem ist es wichtig, dass der Dialog aufrechterhalten bleibt. Kultur ist dafür immer eine große und gute Brücke.""Lieder des Sieges" ist ein Projekt der Moskauer Stadtregierung,das durch das Außenministerium und das Kulturministerium derRussischen Föderation unterstützt wird. Die Konzerte in Berlin wurdenin den letzten drei Jahren von Kartina TV organisiert. "Lieder desSieges" führt 2019 durch insgesamt zwölf Städte, darunter, Rom,Washington, Toronto, Warschau, Budapest, Prag, Peking und Qingdao,Moskau und Minsk. Der Turetsky-Chor war 1982 aus dem Männerchor derMoskauer Synagoge hervorgegangen.Das diesjährige Konzert von Turetsky und Soprano in Berlin gehörtzum Programm des internationalen Kulturprojekts "Russische Saisons",in dessen Rahmen im gesamten Jahr 2019 über 400 Veranstaltungen in 80deutschen Städten geplant sind.Pressekontakt:Alexandra OgnevaTel. +49 30 84520000ogneva@kaisercommunication.deOriginal-Content von: Turetsky Chor, übermittelt durch news aktuell