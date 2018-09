Berlin (ots) -Die Jury-Besetzung der Mitsing-Aktion "Klingt nach Teamwork" stehtfest: Prominentestes Jurymitglied ist Eckart von Hirschhausen, Arzt,Komiker, Autor, Moderator und Gründer der Stiftung "Humor hilftheilen". Gemeinsam mit dem Musikwissenschaftler Gunter Kreutz und derReferentin für Wissenschaftskommunikation Cordula Kleidt vomBundesministerium für Bildung und Forschung wird er die im Rahmen derMitsing-Aktion eingereichten Videobeiträge sichten und die bestenBeiträge auswählen. "Klingt nach Teamwork" ist Teil desWissenschaftsjahres 2018 - Arbeitswelten der Zukunft und läuft nochbis Ende November."Das Instrument, das jeder immer dabei hat, ist die Stimme. Singenist etwas, das uns miteinander verbindet, uns tröstet, uns stärkt undder einfachste Weg, miteinander Freude zu haben", erläutert Eckartvon Hirschhausen. "Beim gemeinsamen Singen schüttet der Körper unteranderem das Hormon Oxytocin aus und fördert somit unserGemeinschaftsgefühl." Die heilende Kraft des Singens ist ein Thema,das von Hirschhausen besonders am Herzen liegt, jedoch lange von derakademischen Medizin vernachlässigt wurde. So greift er dieseThematik nicht nur in seiner Arbeit als Autor auf, sondern engagiertsich unter anderem auch für die Singenden Krankenhäuser e.V. DieBedeutung dieses Zusammengehörigkeitsgefühls im Arbeitsumfeld stehtim Zentrum der Mitsing-Aktion "Klingt nach Teamwork", einerInitiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Ziel derbundesweiten Aktion ist es, Kolleginnen und Kollegen zumgemeinschaftlichen Singen zusammenzubringen und so Empathie,Teamgeist und Kreativität in der Arbeitswelt in den Fokus derÖffentlichkeit zu rücken.Zahlreiche Unternehmen und Organisationen aus Deutschland habenbereits an der Aktion teilgenommen, darunter der Chor ProTon desForschungszentrums Jülich. "Ein solches Musikvideo zu drehen, wareine tolle Anregung, um sich abteilungsübergreifend mit unserem Teamund der Art, wie wir zusammenarbeiten, auseinanderzusetzen", sagtStefanie Tyroller, Leiterin der internen Kommunikation desForschungszentrums Jülich und Mitglied des Chores. "Und es freut unsumso mehr, dass wir viele neue Chormitglieder über die Aktiongewonnen haben. Das ist ein toller Nebeneffekt, mit dem wir nichtgerechnet haben!"Die vielen positiven Auswirkungen des kollektiven Gesangs - aufsozialer, psychologischer und gesundheitlicher Ebene - erforscht auchGunter Kreutz, Professor für Systematische Musikwissenschaften an derCarl von Ossietzky Universität Oldenburg und weiteres Jurymitglied.Insbesondere im Hinblick auf die zunehmende Digitalisierung undAutomatisierung der Arbeitswelt sollten seiner Meinung nachkulturelle Techniken jenseits der Sprache - wie zum Beispiel dasSingen - unbedingt in die Arbeitswelt integriert werden. "GemeinsamesSingen oder Tanzen sind wichtige Strategien, um den Menschen immerwieder bewusst zu machen, dass es Dinge gibt, die digitale Weltennicht annähernd ersetzen können", erläutert Kreutz.Ebenfalls Teil der "Klingt nach Teamwork"-Jury ist Cordula Kleidtvom Bundesministerium für Bildung und Forschung. "Wir wollen mitdieser Aktion zeigen, dass Kreativität, Spontanität und Emotionalitätuns dabei helfen, um die Ecke zu denken, knifflige Situationenaufzulösen und innovative Lösungen zu finden, eben auch immer imTeam. Genau diese Eigenschaften werden in unseren zukünftigenArbeitswelten von größter Wichtigkeit sein, um gut und erfolgreich zuarbeiten", erklärt Kleidt.Noch bis Ende November sind bundesweit Menschen dazu eingeladen,sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen als Chor zusammenzufinden,einen Song einzustudieren und ihren Beitrag unterwww.KlingtNachTeamwork.de hochzuladen. Neben der Fachjury, die dieEinreichungen nach den Kriterien Kreativität, Originalität undDramaturgie der Darbietung bewertet, stimmt das Online-Publikum übereinen Publikumsliebling ab.Bildmaterial zur Jury und zur Aktion finden Sie im Bereich Presse& Downloads auf www.KlingtNachTeamwork.de.Pressekontakt:Redaktionsbüro Wissenschaftsjahr 2018 - Arbeitswelten der ZukunftLuise Wunderlich | Oliver WolffGustav-Meyer-Allee 25 I Gebäude 13/5 | 13355 BerlinTelefon: +49 30 818777-164Telefax: +49 30 818777-125presse@wissenschaftsjahr.dewww.wissenschaftsjahr.de | www.KlingtNachTeamwork.deOriginal-Content von: Wissenschaftsjahr 2018 - Arbeitswelten der Zukunft, übermittelt durch news aktuell