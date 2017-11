Singapurs Restalyst entwickelt eine neue Methode zur Verbesserung der Leberkrebsdiagnose

Singapur (ots/PRNewswire) - Das in Singapur ansässigebiomedizinische Unternehmen Restalyst hat einen neuen Algorithmusentwickelt, mit dem Leberkrebs genauer erkannt werden kann und derdie Sensitivität auf 90 % erhöht. Die neue Methode berücksichtigtdrei Faktoren: das membrangebundenen Protein ERBB3, das AFP(Alpha-Fetoprotein) und das Alter des Patienten. Sie erkennt undidentifiziert Leberkrebs effektiver und kann Leberkrebs besser voneinem chronischen Hepatitis-Zustand unterscheiden.Der AFP Test wird allgemein verwendet, um verschiedeneLeberkrebsarten zu erkennen und zu diagnostizieren, da erverhältnismäßig preiswert, einfach durchzuführen und allgemeinverfügbar ist. Aufgrund der geringen Sensitivität von AFP können biszu sechs Hepatozellulärkarzinom-(HCC)-positive Patienten mit AFPalleine bei einem Cut-Off von 20 ng/ml nicht identifiziert werden. Ineinigen Fällen können Patienten mit chronischer Lebererkrankung,besonders solche mit einem hohen Grad von Hepatozytenregeneration (z.B. Hepatitis-C-Virus), hohe Niveaus von AFP haben - selbst wenn siekeinen Krebs haben. Aber es kann unter Umständen Patienten mit derKrankheit nicht richtig identifizieren und von denen ohne dieKrankheit unterscheiden.Der neue Algorithmus wurde gemeinsam von Restalyst und dem ChangGung Memorial Hospital basierend auf einer patentierten Technologievon Professor Hsieh Sen Yung vom Chang Gung Memorial Hospital inTaiwan entwickelt. Er ist in der Lage, Leberkrebs besser als AFPalleine zu erkennen, hat die CE-IVD-Kennzeichnung erhalten underfüllt damit die Anforderungen der Medizinprodukterichtlinie fürIn-vitro-Diagnostika der Europäischen Union.Restalyst wird die Möglichkeit der Nutzung des Algorithmus auf derMEDICA 2017, einem globalen Forum für Medizintechnik, vom 13. - 16.November in Düsseldorf, Deutschland, Halle 3 Stand 74, im SingapurPavillon vorstellen.Das HCC ist die häufigste Form von Leberkrebs und verursachtjährlich weltweit bis zu einer Million Todesfälle. Jedes Jahr wirdweltweit etwa eine halbe Million Menschen neu mit HCC diagnostiziert.Das HCC tritt am häufigsten in Menschen mit chronischenLebererkrankungen auf, wie z. B. Leberzirrhose, die durch Hepatitis Boder Hepatitis C verursacht wurde, bzw. durch die Einwirkung vonToxinen wie Alkohol oder Aflatoxin.Wenn es früh erkannt wird, kann das HCC durch Operationen oderTransplantationen geheilt werden. In weiter fortgeschrittenen Fällen,in denen eine Heilung nicht möglich ist, können Behandlungen undUnterstützung den Patienten helfen, länger und besser zu leben.Patienten mit dem HCC haben eine niedrige Überlebensrate(5-Jahres-Überlebensrate von weniger als 5 Prozent). Solche, die imFrühstadium eine potenziell kurative Therapie erhalten, wie eineLebertransplantation, chirurgische Resektion oder Ablation, habeneine bessere Prognose (die 5-Jahres-Überlebensrate liegt zwischen 40- 70 Prozent).Ivan Lim+65-6543-3640ivan.lim@reste-group.comOriginal-Content von: Restalyst, übermittelt durch news aktuell