Singapurer Staatsfonds hat Dufry-Anteil weiter aufgebaut

Basel (awp) - Der Appetit des Singapurer Staatsfonds auf die Aktien des Reisedetailhändlers Dufry ist offenbar definitiv wiedererwacht. Die Government of Singapore Investment Corporation (GIC) hat ihren Anteil am Unternehmen zuletzt weiter aufgebaut.

Hatte die GIC per 6. September noch eine Beteiligung von 3,12 Prozent an Dufry gemeldet, waren es einen Tag später bereits 3,50 Prozent, wie am Donnerstag aus einer Pflichtmitteilung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten