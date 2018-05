Singapur erteilt Hochtief-Tochter Cimic Millionenauftrag für Tunnelarbeiten

SYDNEY (dpa-AFX) - Die australische Hochtief -Tochter Cimic hat in Singapur einen öffentlichen Auftrag über Bauarbeiten am städtischen Nord-Süd-Korridor an Land gezogen.



Von dem Gesamtauftragsvolumen über 540 Millionen australische Dollar (rund 348 Millionen Euro) bleiben bei Leighton Asia, ein zu Cimic gehörendes Bauunternehmen, rund 380 Millionen australische Dollar hängen, wie Cimic am Donnerstag in Sydney mitteilte. Der Rest geht an ein lokales Partnerunternehmen.

Die Bauarbeiten sollen im zweiten Quartal beginnen und im Jahr 2026 beendet sein. Im Rahmen des groß angelegten Infrastrukturprojekts ist eine Erweiterung der bereits bestehenden Nord-Süd-Schnellstraße um zusätzliche Ebenen für Busse, Fahrradfahrer und Fußgänger geplant. Dabei wurde Leighton Asia unter anderem die Errichtung zweier dreispuriger Tunnel sowie der Bau einer Ein- und Ausfahrt zugetragen./kro/mis