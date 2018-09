Singapore Shipping: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Singapore Shipping-Schlusskurs wurde am 28.09.2018 an der Heimatbörse Singapore mit 0,275 SGD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Marine".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Singapore Shipping beträgt das aktuelle KGV 8,38. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Transportation & Logistics" haben im Durchschnitt ein KGV von 28,4. Singapore Shipping ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Dividende: Derzeit schüttet Singapore Shipping nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Transportation & Logistics. Der Unterschied beträgt 0,92 Prozentpunkte (3,57 % gegenüber 2,65 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Singapore Shipping erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -3,57 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Transportation & Logistics"-Branche sind im Durchschnitt um 1,32 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -4,88 Prozent im Branchenvergleich für Singapore Shipping bedeutet. Der "Industrials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,51 Prozent im letzten Jahr. Singapore Shipping lag 3,05 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.