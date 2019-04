Singapore Reinsurance: Wie wird der Markt DARAUF reagieren?

Singapore Reinsurance, ein Unternehmen aus dem Markt "Rückversicherung", notiert aktuell (Stand 02:00 Uhr) mit 0,3 SGD stark im Minus (-1.11 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Singapore.

Nach einem bewährten Schema haben wir Singapore Reinsurance auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Singapore Reinsurance mit einem Wert von 8,59 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Versicherung" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 11,49 , womit sich ein Abstand von 25 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Singapore Reinsurance aktuell 4,33. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +1,3 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Versicherung". Singapore Reinsurance bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Singapore Reinsurance in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".