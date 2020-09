Singapore Airlines bietet Dinner in am Boden gebliebenem Riesenjet

SINGAPUR (dpa-AFX) - Wer Flugzeugsitze in der Corona-Krise allzu sehr vermisst, der kann jetzt bei Singapore Airlines ein Dinner in einer am Boden gebliebenen Maschine des Typs A380 buchen.



Der riesige Passagierjet kann zwar wegen der Reisebeschränkungen derzeit nicht abheben, aber die wegen der Pandemie in Not geratene Gesellschaft verspricht dennoch eine "exklusive Dinner-Erfahrung", wie die Airline am Dienstag mitteilte. Interessenten aus dem südostasiatischen Stadtstaat können ab dem 12. Oktober einen Platz im "Restaurant A380 @Changi" reservieren.

Bereits eine Woche zuvor startet die Gesellschaft einen kulinarischen Lieferdienst. Kunden können dann Menüs, die normalerweise auf Flügen angeboten werden, ins Hause bestellen. "Wir haben einzigartige Aktivitäten erdacht, die es uns erlauben, mit unseren Fans und Kunden in Kontakt zu bleiben", betonte Vorstandschef Goh Choon Phong.

Erst vor wenigen Wochen hatte die Singapore-Airlines-Gruppe (SIA) angekündigt, wegen der Corona-Krise 4300 Stellen zu streichen. Im Geschäftsjahr 2020/21 werde der Konzern weniger als 50 Prozent seiner ursprünglichen, vor der Pandemie geplanten Kapazität anbieten können, hieß es zur Begründung. In ganz Südostasien sind seit dem Frühjahr die Grenzen für den internationalen Reiseverkehr weitgehend geschlossen. Der Flughafen von Singapur galt bisher als Drehkreuz für den Luftverkehr zwischen Europa, Südostasien und Ozeanien./spr/cfn/DP/jha