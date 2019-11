"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert", Staffel 7: Max Giesinger, LEA, MoTrip, Nico Santos, Jan Plewka und Ilse DeLange sind die neuen Teilnehmer / Michael Patrick Kelly erneut Gastgeber

Weitere Suchergebnisse zu "Santos":

Köln (ots) - Mit 6,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis59-jährigen Zuschauer bzw. 7,5 Prozent der 14-49-Jährigen überzeugte "Singmeinen Song - Die Weihnachtsparty" gestern Abend um 20:15 Uhr bei VOX. Insgesamtsahen 1,42 Mio. Zuschauer, wie die Künstler der 6. Staffel zusammenWeihnachtshits neu interpretierten.Im Frühjahr 2020 geht die Musik-Event-Reihe in die 7. Staffel. Und jetzt stehtfest: Michael Patrick Kelly ist ein drittes Mal dabei und wird erneut Gastgeber.Auf seiner Reise nach Südafrika hat er hochkarätige Musiker im Gepäck. Und MaxGiesinger, LEA, MoTrip, Nico Santos, Jan Plewka und Ilse DeLange wollen vorallem eins: die Songs der anderen Teilnehmer neu verpacken und zum Besten geben.Die Vorfreude bei Michael Patrick Kelly auf seine zweite Runde als Gastgeber istgroß: "Ich habe mich ja schon vor ein paar Jahren in 'Sing meinen Song' verliebtund scheinbar hat es von beiden Seiten gefunkt. Ich bin sehr happy, dass ichdiese mega Musikshow wieder hosten darf. Die Künstler aus den Staffeln von 2017und 2019 haben sich echt in mein Herz eingebrannt und ich bin gespannt, was inder kommenden Staffel 2020 passieren wird."Dass sich die Zuschauer in der mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnetenErfolgsshow auf neue Ohrwürmer, Chartstürmer und viele Gänsehautmomente freuendürfen, ist auch in der neuen Staffel gesetzt. Denn mit MTV Europe MusicAward-Gewinner Max Giesinger, Singer-Songwriterin LEA, dem deutschen RapperMoTrip, Chartstürmer Nico Santos, "Selig"-Frontmann Jan Plewka und derniederländischen Sängerin Ilse DeLange ist die künstlerische Vielfalt wiedergroß! Wie wird Nico Santos' Erfolgshit "Rooftop" (2017) oder einer von MaxGiesingers Hit-Auskloppungen aus dem Mund von Rapper MoTrip klingen? Und wiegeht Ilse DeLange an die deutschsprachigen Songs ihrer Kollegen heran?HintergrundIn der Musik-Event-Reihe "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" stellen sichsieben Ausnahme-Musiker vor atemberaubender Kulisse und in ganz entspannterAtmosphäre in Südafrika einer großen musikalischen Herausforderung: Sieinterpretieren die Songs ihrer Kollegen neu. Und das seit 2014 mit großemErfolg! Bis zu 2,96 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren verfolgten bislang "Singmeinen Song". In der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen erzielte "DasTauschkonzert" Marktanteile von bis zu 16,2 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigenlag es sogar bei sehr starken 20,3 Prozent. Im Frühjahr 2019 schalteten bis zu1,37 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren die 6. Staffel von "Sing meinen Song - DasTauschkonzert" bei VOX ein und feierten Woche für Woche die musikalischenNeuinterpretationen von Michael Patrick Kelly, Milow, Wincent Weiss, JohannesOerding, Alvaro Soler, Jeanette Biedermann und Jennifer Haben. Für die gestrige"Sing meinen Song - Die Weihnachtsparty" lud Gastgeber Michael Patrick Kelly dieTeilnehmer der 6. Staffel ein letztes Mal ein. Darüber hinaus ist dieMusik-Event-Reihe mit dem Deutschen Fernsehpreis (2014), der Goldenen Kamera(2018), dem Bambi (2015) sowie dem ECHO (2015) ausgezeichnet worden und warunter anderem für den Grimme-Preis (2015) nominiert.Pressekontakt:Katrin BechtoldtMediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationTelefon: +49 221 456-74404katrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6952/4451594OTS: VOX Television GmbHOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell