"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" mit den Songs von Rapper MoTrip rührt alle zu Tränen - und sichert sich für VOX die Markführerschaft in der Primetime

Köln (ots) - In der gestrigen "Sing meinen Song"-Folge standen die Songs von Rapper MoTrip im Mittelpunkt - und die VOX-Zuschauer erlebten erneut eine emotionale Achterbahnfahrt mit der Tauschkonzert-Runde. Mit einem sehr guten Marktanteil von 9,9 Prozent der 14- bis 59-jährigen Zuschauer sicherte sich die Musik-Event-Reihe dabei die Marktführerschaft in der Primetime. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war "Sing meinen Song" sehr gefragt: 10,3 Prozent schalteten ein und sahen unter anderem, wie Michael Patrick Kelly eines der persönlichsten Lieder des Rappers ausgesucht hatte: "Embryo" handelt von der Entscheidung zu einer Abtreibung, die MoTrip und seine Frau vor Jahren getroffen haben. Mit seiner Neuinterpretation rührt Michael Patrick Kelly nicht nur den Rapper selbst, sondern auch Max Giesinger und Nico Santos zu Tränen. 1,94 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre verfolgten die Show.Auch die Doku über den Künstler des Abends konnte im Anschluss gute Werte erzielen: "Die MoTrip-Story" schalteten 7,4 Prozent der 14- bis 59-Jährigen ein.VOX erreichte über den ganzen Tag einen guten Tagesmarktanteil von 6,8 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer bzw. 7,4 Prozent bei den 14-49-Jährigen.Alle Folgen von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" sind 7 Tage nach Ausstrahlung der letzten Folge kostenlos auf TVNOW abrufbar sowie im Premiumbereich bereits 7 Tage vor Ausstrahlung und ein ganzes Jahr lang nach Ende der Staffel verfügbar.Am nächsten Dienstag (02.06.) geht es dann bei VOX um 20:15 Uhr mit Folge 5 von "Sing meinen Song" und den Songs von "Selig"-Sänger Jan Plewka und um 22:10 Uhr mit "Die Selig-Story" weiter. Und diese Songs werden kommende Woche neu interpretiert:- Ilse DeLange - Ist es wichtig- LEA - Ohne Dich- Nico Santos - Wir werden uns wiedersehen- Max Giesinger - Alles auf einmal- MoTrip - Von Ewigkeit zu Ewigkeit- Jan Plewka/Selig - Alles ist so- Michael Patrick Kelly - Feuer und WasserDas Album zur Sendung:Nicht nur im Fernsehen, sondern auch in den Charts ist das VOX-Format seit jeher ein voller Erfolg. Auch in diesem Jahr gibt es die begleitende Compilation "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert Vol. 7", die als Standard-Version mit 14 Songs sowie als Super Deluxe Digipak mit drei CDs erschienen ist, inkl. den 42 Tauschsongs auf Doppel-CD und erstmalig mit den acht Duetten auf einer weiteren Audio-CD. In den Charts von Apple iTunes und Amazon iegt das Album auf Platz 1. Bereits vor der Veröffentlichung dominiert das Album die Bestseller-Listen von Amazon; zudem rangieren drei "Sing meinen Song"-Titel und MoTrips "So wie du bist" nach der gestrigen Folge in den Top 10 der Amazon Single Charts.Hashtag zur Sendung: #SingMeinenSongQuelle: AGF/GfK/DAP videoSCOPE/MG RTL Data & Audience Intelligence/vorläufig gewichtet/Stand: 27.05.2020Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationNiklas Fauteck, Telefon: 0221-456 74403Katrin Bechtoldt, Telefon: 0221-456 74404Fotowünsche:VOX BildredaktionJasmin Menzer, Telefon: 0221-456 74281Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6952/4607039OTS: VOX Television GmbHOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell