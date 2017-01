Unterföhring (ots) - 3. Januar 2017. Was haben David Beckham,Claudia Schiffer und Sarah Michelle Gellar gemeinsam - abgesehen vonder Haarfarbe? Sie alle gehören zu den berühmtesten Kindern der 90erund gelten bis heute als Idole des möglicherweise schrillstenJahrzehnts. Annemarie Carpendale erzählt am kommenden Donnerstag um20:15 Uhr auf ProSieben die Wow-Geschichten der größten TV-Idole, derbeliebtesten Serienstars und schillerndsten Promi-Pärchen. Sie prüftnach, was aus den Vampirjägerinnen, der Generation Supermodel und denSport-Ikonen von damals geworden ist und lüftet dabei auch das eineoder andere Erfolgsgeheimnis. In der Woche danach geht es amDonnerstag, 12. Januar um 20:15 Uhr weiter mit "Big Countdown! Diegrößten Skandale der 2000er": Welcher Royal provozierte mit einemNazi-Kostüm Schlagzeilen? Welche ehemalige "No Angels"-Sängerinschockierte Deutschland mit einem späten Geständnis? Und wie sorgteein Paar flauschiger Fellstiefel mitten im Sommer für einen dermeistdiskutierten Modetrends weltweit?"Big Countdown! Die größten Idole der 90er" und "Big Countdown!Die größten Skandale der 2000er" mit Annemarie Carpendale jeweilsdonnerstags, den 5. und 12. Januar 2017, um 20:15 Uhr auf ProSieben.Bei Fragen:ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbHKommunikation / PR Factual & Sports Eva Gradl Tel. +49 [89]9507-1127 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea Werner Tel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell