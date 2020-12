Sind die neuen Dividendenpläne der Varta-Aktie die beste Option?!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Varta-Aktie (WKN: A0TGJ5) steht für viele Investoren für eine rasante, trendstarke Wachstumsgeschichte, wobei es um mehr als die bloßen Haushaltsbatterien geht. Auch wenn ein Teil des operativen Fundaments noch immer die kleinen Powerzellen sind, so sind es vor allem größere Batterielösungen für Elektroautos oder andere Lösungen, die das Salz in der Suppe sind.

Das hat aus der Varta-Aktie in Teilen einen Hot Stock gemacht, wobei das operative Wachstum und die fundamentale Bewertung (insbesondere die Marktkapitalisierung) noch vergleichsweise gering sind.

Jetzt gibt es trotzdem spannende Neuigkeiten zur Varta-Aktie, wobei es vor allem um die Zahlung einer Dividende geht. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was Foolishe Investoren zu diesem Thema wissen sollten.

Varta-Aktie: Großinvestor will Dividende!

Wie zum Ende der letzten Woche bekannt geworden ist, macht ein Großinvestor und gleichzeitiger Aufsichtsratschef, nämlich Michael Tojner, beim Thema Dividende Druck. Demnach will sich der maßgebliche Investor dafür einsetzen, dass Varta künftig eine Dividende auszahlt. Und dies womöglich nicht zu knapp.

Nach Tojners Einschätzung habe man in den letzten Jahren stets die Gewinne zu 100 % in das operative Wachstum investiert. Jetzt sei es jedoch an der Zeit, die Aktionäre am operativen Erfolg des Unternehmens zu beteiligen. Nächstes Jahr solle es daher eine Dividende geben, wofür sich der Aufsichtsratschef auch mit Unterstützung des Vorstandes einsetzen möchte. Ja, sogar von einer signifikanten Dividende ist die Rede. Mal sehen, was sich dahinter verbirgt.

In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2020 kam Varta auf einen Gewinn in Höhe von 78,3 Mio. Euro, was zeigt, dass der Batteriehersteller grundsätzlich profitabel ist. Problematisch sehe ich jedoch die Entwicklung des freien Cashflows in den ersten neun Monaten, der bei -141 Mio. US-Dollar gelegen hat. Sowie vom Grundsatz her auch eine andere Sache, die für mich gegen die Zahlung einer Dividende spricht.

Die beste Option für die Varta-Aktie?

Ob eine Dividende die beste Verwendung für die Varta-Aktie ist, das sollten sich insbesondere kleinere Investoren überlegen. Tojner könnte mit einem Anteil von 57 % an dem Unternehmen natürlich über ein berechtigtes Interesse an den Zahlungen verfügen. Selbst wenn an Anteil von ca. 50 % des Gewinns per Dividende ausgezahlt wird, hieße das einen zweistelligen Millionenbetrag für den Investor.

Für eine gigantische Dividende dürfte die derzeitige Gewinnschwelle möglicherweise noch zu gering sein. Außerdem könnte das Management hinter der Varta-Aktie gut beraten sein, die finanziellen Mittel weiterhin in das Wachstum und die Produktion zu reinvestieren. In der Vergangenheit und per Ende des letzten Jahres gab es bereits Gerüchte, dass das Unternehmen die Nachfrage nicht bedienen könne.

Der Markt bietet jedenfalls noch viele Möglichkeiten für die Varta-Aktie, die jetzt ergriffen werden könnten. Allerdings bloß, wenn weiterhin in die Zukunft investiert wird. Für eine Dividende würde ich, aus unternehmensorientiertem Blick, jedenfalls kaum einen Raum sehen. Aber auch darüber kann man sich natürlich streiten.

Varta-Aktie: Kritische Dividendenpläne

Der Markt scheint die Dividendenpläne der Varta-Aktie eher positiv aufzunehmen. Allerdings sollten sich Foolishe, langfristig orientierte Investoren wirklich fragen, ob das die beste Verwendung für die eigenen finanziellen Mittel ist. Ich sehe jedenfalls noch viele Wachstumschancen, die ergriffen werden könnten. Für eine Dividende wäre mit Sicherheit zu einem deutlich späteren Zeitpunkt ein besserer Raum.

