Sind die möglichen Konsequenzen ausreichend bedacht?

Berlin (ots) - Nationales Verbot des RX-Versandhandels könnte zuStaatshaftung führenBundesgesundheitsminister Gröhe möchte den Versand mitverschreibungspflichtigen Medikamenten (RX) verbieten. Doch einnationales Verbot des RX-Versands wäre EU-rechtlich sehr riskant undblockiert zudem den digitalen Fortschritt.Deutschland droht gegenüber internationalen Marktteilnehmern inStaatshaftung genommen zu werden, sollte ein Verbot mitverschreibungspflichtigen Medikamenten hierzulande umgesetzt werden.Die Unternehmen werden entsprechende Klagen vorbereiten und sich aufdas Europarecht berufen. Dann wird am Ende nicht nur das Verbotrückgängig gemacht werden müssen. Es sind zudem hoheSchadensersatzzahlungen für diese Unternehmen fällig."Der BVDVA hat bei dem renommierten Staatsrechtler, Prof. Dr.Christian Koenig, Direktor des Zentrums für EuropäischeIntegrationsforschung der Universität Bonn ein europarechtlichesGutachten in Auftrag gegeben. Wir werden die Ergebnisse, die anEindeutigkeit keine Fragen offenlassen, in Kürze den Mitgliedern desDeutschen Bundestages vorstellen", sagt Udo Sonnenberg,Geschäftsführer des BVDVA. "Die Errungenschaften der EuropäischenUnion inklusive des Binnenmarktes sind ein hohes Gut. Wenn wir Europaimmer nur dann gut finden, wenn es für uns selbst am günstigsten ist,untergraben wir nicht nur die europäische Idee, sondern gefährdenunseren eigenen Wohlstand", führt Sonnenberg weiter aus.Über den BVDVADer Bundesverband Deutscher Versandapotheken (BVDVA) ist seit 2004Interessenvertreter und Dienstleister der zugelassenen deutschenVersandapotheken und schützt deren beruflichen, wirtschaftlichen undpolitischen Interessen. Der BVDVA arbeitet auf Landes- undBundesebene und engagiert sich für die Sicherstellung einer hohenQualität der pharmazeutischen Versorgung imArzneimittelversandhandel, wobei die bestmögliche pharmazeutischeBeratung und Betreuung der Patienten im Fokus steht.