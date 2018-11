Sind Steuerfunktionen bereit für Künstliche Intelligenz? / WTS und DFKI präsentieren internationale KI-Studie zur digitalen Reife von Steuerabteilungen

München (ots) - Künstliche Intelligenz (KI) im Steuerbereich istbereits heute Realität. Voraussetzung hierfür ist allerdings eineausreichende digitale Reife der jeweiligen Steuerfunktion, die stetsvor einem KI-Einsatz zu überprüfen ist. Wie es gegenwärtig um dieDigitalisierung im Steuerbereich weltweit steht und wie einReifegradmodell zur Bestimmung von "AI Readiness" aussehen kann,zeigt die neueste internationale KI-Studie derSteuerberatungsgesellschaft WTS und des Deutschen Forschungszentrumsfür Künstliche Intelligenz (DFKI).Im Rahmen der Studie haben die WTS und das DFKI über dieinternationale Steuerpraxis WTS Global Steuerexperten aus insgesamt34 Ländern bezüglich des Digitalisierungstands von Steuerfunktionenbefragt. Dabei haben 85 Prozent der Studienteilnehmer angegeben, dasssie sich im beruflichen Kontext mit diesem Thema beschäftigen. Diespezifische Nutzung von KI im Steuerbereich halten aktuell aber nur 5Prozent der befragten Personen für realistisch."Steuerfunktionen haben die Notwendigkeit zur Digitalisierung undAutomatisierung von Steuerprozessen längst erkannt und investierenmehr und mehr in diesen Bereich - und das weltweit. Jedoch sind siein Sachen KI noch zurückhaltend. Intelligente Steuerlösungen bietenzwar enormes Potential, aber die Organisations- undIT-Infrastrukturen von Steuerfunktionen sind meist noch nicht für denKI-Einsatz gerüstet", erklärt Fritz Esterer, Vorstand der WTS Gruppe.Hürden für Künstliche Intelligenz im SteuerbereichFür die Anwendung von KI im Steuerbereich müssen gewisseVoraussetzungen erfüllt sein. Beispielsweise spielen dieVerfügbarkeit von Daten und die Art der Datenorganisation eineentscheidende Rolle. An dieser Stelle wird die Diskrepanz zwischendem Ist- und Idealzustand deutlich. So gaben lediglich 46 Prozent derbefragten Personen an, dass bei ihren Mandanten steuerrelevante Datenin digitaler Form vorliegen und auch zum Zwecke derProzessautomatisierung verwertet werden können."Der Digitalisierungsstand von Steuerfunktionen ist sehrunterschiedlich ausgeprägt. Vor allem beim Thema Daten gibt es großenOptimierungsbedarf. Damit intelligente Steuerlösungen ihre volleLeistungsfähigkeit entfalten können, benötigen sie Zugriff auf eineeinheitlich organisierte Datensammlung ("Tax Data Lake"). Oftmalswird jedoch mit getrennten Datensilos gearbeitet", kommentiert Prof.Dr. Peter Fettke, wissenschaftlicher Leiter der Studie und desCompetence Centers Tax Technology am DFKI.Als weitere Herausforderungen wurden unter anderem das Fehleneiner klaren Digitalisierungsstrategie und das hierfür nichtvorhandene Budget für deren Implementierung identifiziert. LautStudienteilnehmern trifft dies auf rund zwei Drittel aller Mandantenzu. Aber auch die Tatsache, dass Geschäftsprozesse inSteuerabteilungen nicht immer vollständig durch IT-Systemedigitalisiert sind, ist ein limitierender Faktor - dies ist nämlichnur bei 18 Prozent der Unternehmen der Fall.Wer KI nutzen möchte, benötigt zudem nicht nur neue Technologienund Lösungen, sondern muss auch auf Mitarbeiterseite entsprechendesKnow-how aufbauen. Viele Steuerexperten haben ein Grundverständnisfür KI, aber keine tiefergehenden Erfahrungen in diesem Bereich. AlsKonsequenz gewinnen KI-Trainings und ein korrespondierenderChange-Management-Prozess an Bedeutung.Wann intelligente Steuerlösungen zum Einsatz kommen und was sieleistenMit intelligenten Steuerlösungen ist es Steuerfunktionen möglich,neue Standards in Sachen Qualität, Effizienz, Compliance undKostenersparnis zu setzen. Die Anwendungsgebiete konzentrieren sichderzeit auf bestimmte Steuerdisziplinen, in denen große Datenmengenverarbeitet werden und die Steueraufgaben hochrepetitiv sind - etwabei Lohnsteuer, Umsatzsteuer, Verrechnungspreisen oder Zoll. Solassen sich beispielsweise mittels Process-Mining-Methoden Fehler undAnomalien bei Massentransaktionen erkennen, die für den Menschen nurschwer aufzudecken sind."Im Rahmen der Studie zeigte sich ein großer Bedarf an Ansätzenzur Aufdeckung unbekannter Prozessmuster und Anomalien. Die MethodeProcess Mining kann an genau dieser Stelle eingesetzt werden, umreale Prozessabläufe zu identifizieren und z. B. in Hinblick aufCompliance-Fragen zu untersuchen. Um die Voraussetzungen für denEinsatz von KI-Verfahren wie Process Mining zu bewerten und gezieltzu entwickeln, hilft ein Reifegradmodell," sagt Tim Niesen, der seineDoktorarbeit am DFKI zum Thema KI-Reifegradmodelle in derSteuerabteilung verfasst.Getting AI Ready mit dem Reifegradmodell von WTS und DFKIDie Durchführung einer Reifegraduntersuchung ist eine wichtigeBasis, um später überhaupt KI nutzen zu können und AI Ready zuwerden. Vor diesem Hintergrund haben die WTS und das DFKI aufGrundlage der Studienergebnisse eine systematische Bewertungsmethodikzur Beurteilung der digitalen Reife von Steuerfunktionen entwickelt.Diese gliedert sich im Kern in die vier Kategorien Strategie, Daten,Prozesse und Technologie. Mit ihr ist es möglich, Treiber undHindernisse der Digitalisierung in Steuerfunktionen zu identifizierenund einen detaillierten Überblick über deren Digitalisierungsstand inden vier Bereichen zu erhalten."Bevor Steuerfunktionen zielgerichtet mit KI starten, müssen siesich zunächst über ihren digitalen Reifegrad bewusst werden. Hierfürhaben wir ein Modell entwickelt, mit dem wir denDigitalisierungsstand von Steuerabteilungen erfassen, KI Potentialeidentifizieren und schließlich Handlungsempfehlungen für AI Readinessableiten können", sagt Vanessa Just, Projektleiterin KI bei der WTSGruppe und Geschäftsführerin von wtsAI.Künftig wird die WTS über ihr Joint Venture wtsAI, das sie Mitte2018 mit dem Advanced Analytics-Spezialisten QUNIS gegründet hat,Reifegraduntersuchungen in den Bereichen Tax & Finance fürUnternehmen durchführen und sie dabei unterstützen, AI Readiness zuerreichen.Studie steht unter folgendem Link zum Download bereit:www.wts.com/wtsai-studyDie Expertenstudie "Getting Ready for the Future of the TaxFunction" der WTS und des DFKI basiert auf einer Umfrage in insgesamt34 Ländern. Hierzu wurden die jeweiligen Ansprechpartner aus derinternationalen Steuerpraxis WTS Global befragt. Die Antworten wurdenin einer elektronischen Umfrage ermittelt. Alle hier genannten Details und Informationen entsprechen dem Rechtsstand der jeweiligen Länder für das Jahr 2018, die sich im Zeitablauf ändern können. Die Expertenstudie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, dient allgemeinen Informationszwecken und ist nicht geeignet, eine Beratung im Einzelfall zu ersetzen.