"Sind Sie die DamenHerrin aus dem Fernsehen?" So hat sich das Leben von "Queen of Drags"-Star Catherrine verändert (FOTO)

Diese Show setzt Zeichen. Und sie verändert das Leben. Nachden ersten beiden Auftritten in der neuen ProSieben-Show "Queen of Drags" ziehtCatherrine Leclery (49, Köln) eine erste Bilanz: "Mich feiern jetzt Fans aus derganzen Welt." In der dritten Folge (28. November, 20:15 Uhr) muss sie sichgemeinsam mit Aria Addams (22, Wolfsburg), Bambi Mercury (32, Berlin), CandyCrash (32, Berlin), Hayden Kryze (20, Bern, CH), Katy Bähm (27, Berlin), YoncéBanks (26, Paderborn) und Vava Vilde (30, Stuttgart) vor Gast-Jurorin LeonaLewis und Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz beweisen. Auf dem Programmsteht eine Varieté-Show der Drag Queens.Catherrine, seit zwei Wochen begeisterst Du die Zuschauer in "Queenof Drags". Was bedeutet die Bühne in "Queen of Drags" für Dich?Catherrine Leclery: "Es fühlt sich gut an zu wissen, dass ich Leutezu Hause vor dem Bildschirm mit meiner Kunst faszinieren kann. DerWettbewerb mit anderen Drags inspiriert mich."Wie hat sich Dein Leben seit dem Start von "Queen of Drags"verändert?Catherrine Leclery: "Ich bekomme sehr viel positives Feedback ausaller Welt. Nicht nur bei meiner Arbeit, sondern auch auf allenSocial-Media-Kanälen. Damit habe ich in diesem Ausmaß gar nichtgerechnet."Was freut Dich besonders?Catherrine Leclery: "Langjährige Stammgäste aber auch mir fremdePersonen kommen auf mich zu und danken mir, weil sie jetzt endlichverstehen, was Drag bedeutet und dass es eine Kunstform ist.Vorgestern kam eine 70-jährige Dame auf mich zu und bat mich um einAutogramm. Das hat mich sehr berührt."ProSieben aktiviert 70-jährige Fans?Catherrine Leclery: "Ja. Aber nicht nur. Ein 7-jähriges Mädchen hatmich bei der Arbeit angesprochen und gefragt, ob ich die'DamenHerrin' aus dem Fernsehen bin. Anschließend hat sie mich nochnach einem Foto gefragt und mir ein Küsschen gegeben. Ich mache dasimmer gerne und nehme mir für jeden Zeit, der ein Foto mit mir habenmöchte. Es ist toll zu wissen, dass die Menschen meine Kunst als DragQueen schätzen. Das spüre ich natürlich besonders bei meinen 'QueenOf Drags' Public Viewings im Oscars im Apropos. Jeder Abend isteinzigartig und begeistert alle Gäste zwischen 18 und 75 Jahren.Einfach toll!"In Folge zwei konntest Du die Jury nur knapp überzeugen. ImDragqueen-Ranking hast Du den siebten Platz belegt. Wie gehst Dudamit um?Catherrine Leclery: "Auf jeden Fall spornt mich das an! Ich habenatürlich mein Bestes gegeben, aber die Geschmäcker sind jabekanntlich verschieden. Beim Public Viewing haben meine Fans sogardas Urteil der Jury ausgebuht. Sie waren mit meiner Platzierung nichtzufrieden, aber am Ende natürlich glücklich, dass ich weiter um denTitel 'Queen of Drags' kämpfen darf. Für die nächste Show habe ichmir etwas Besonderes ausgedacht, da werden wir mal sehen, ob ich dieJury wieder verzaubern kann."In der nächsten Show entführt Ihr das Publikum in eine bunteMärchenwelt. Mit welcher Märchenfigur versuchst Du die Jury zuüberzeugen?Catherrine Leclery: "Ich habe Pocahontas gewählt, weil sie für michfür Liebe zwischen den Menschen und Wertschätzung der Natur steht,was wir beides in unserer Gesellschaft mehr denn je brauchen. Und wiees sich für eine echte Pocahontas gehört, trage ich keineHigh-Heels!"Nun etwas allgemeiner: Was sollte jeder über Drag(s) wissen?Catherrine Leclery: "Dass Drag Queens ganz normale Menschen undfantastische Künstler sind. Und das Allerwichtigste: Eine Drag Queenberührt man nicht - einen Picasso fasst man auch nicht an."