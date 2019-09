Sind die Jungen von heute die Spießer von morgen? / Michael Page-Studie verrät: Auf diese Benefits legen Bewerber bei der Jobwahl besonders Wert (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Vom Jobfahrrad über den Dienstwagen bis zur privatenKrankversicherung. Viele Unternehmen bieten inzwischen eine Reihe vonattraktiven Zusatzleistungen für ihre Mitarbeiter an. Warum sich derBlick auf die sogenannten Benefits lohnt, welche derzeit im Trendliegen und wieso junge Bewerber heute schon ans Altwerden denken,verrät eine aktuelle Umfrage der Personalberatung Michael Page.Altersvorsorge und Diensthandy: Die begehrtesten Benefits derDeutschenDie Umfrage ist Teil des Bewerber Index, den Michael Pagevierteljährlich europaweit erhebt, um die aktuelle Lage amArbeitsmarkt zu ermitteln. Im ersten Halbjahr wurden rund 1.000Arbeitnehmer unter anderem zum Thema Zusatzleistungen befragt. Dasüberraschende Ergebnis: Nicht der Firmenwagen oder das Angebot anSchokolade und Snacks gehören zu den beliebtesten Anreizen im Job.Mit 72 Prozent bekommt derzeit kein anderer Benefit so vielBedeutung, wie das Angebot einer Altersvorsorge. Auf Platz zweilanden mit 62 Prozent Dienstgeräte wie Laptops und Smartphones.Außerdem reizen viele Mitarbeiter zusätzliche Urlaubstage (51Prozent). Die Studie von Michael Page belegt jedoch auch: Nicht nurzwischen den Geschlechtern, auch zwischen den Generationen driftendie Meinungen über die angebotenen Vorteile auseinander.Sicherheit vor Vergnügen: Diese Zusatzleistungen kommen beiJüngeren besonders gut anDer Jugend fehlt der Weitblick? Ganz im Gegenteil! Der BewerberIndex von Michael Page zeigt, dass besonders die unter 35-Jährigenein hohes Sicherheitsbedürfnis haben. Gerade bei ihnen kommt esbesonders gut an, wenn der Arbeitgeber eine Lebensversicherung odereine private Krankenversicherung als Zusatzleistung anbietet. Auchein Zuschuss zur Kinderbetreuung ist für jüngere wichtiger als fürältere Mitarbeiter. Getreu dem Motto "Gesundheit über Wohlstand",schätzen es unter 35-Jährige im Vergleich zu älteren Arbeitnehmernfast doppelt so häufig, wenn ein Unternehmen einen Zuschuss für dasFitnessstudio anbietet (31 vs. 17 Prozent). Wenn es darum geht, einenneuen Schritt auf der Karriereleiter zu nehmen, spielt Geld eineentscheidende Rolle. Für 82 Prozent der jungen Bewerber ist einepotentielle Gehaltserhöhung ein wichtiger Grund für den Jobwechsel.Schaut man auf weitere Beweggründe für einen Arbeitsplatzwechsel, sosind sich alle Altersgruppen weitestgehend einig: BesseresArbeitsklima (95 Prozent), die Möglichkeit zur beruflichenWeiterbildung (91 Prozent) und die Anerkennung der eigenen Arbeit (87Prozent) stehen für Bewerber an oberster Stelle.Gleichstellung im Job: Für Frauen wichtiger Grund für JobwechselIn Punkto Gleichstellung gehen die Meinungen zwischen denGeschlechtern auseinander. Die gleiche Behandlung von Mann und Frauam Arbeitsplatz ist weiblichen Mitarbeitern deutlich wichtiger alsihren männlichen Kollegen. 82 Prozent der Frauen halten sie für einenwichtigen Grund zum Jobwechsel, bei den Männern sind es lediglich 56Prozent. Auch in Bezug auf die Benefits werden in der Studie klareGeschlechterunterschiede deutlich. Während sich Männer durch einenDienstwagen locken lassen (43 Prozent), befürworten Frauenzusätzliche Urlaubstage(58 Prozent).Tipps für Bewerber: Mehr ist nicht immer mehrWas bedeuten die Ergebnisse nun für Bewerber? Nils Richter, SeniorExecutive Director bei Michael Page, empfiehlt: "Bewerber solltenaktiv nach dem Angebot an Benefits fragen. Insbesondere dann, wenndie Zusatzleistungen nicht in der Stellenausschreibung oder auf derWebsite des Unternehmens zu finden sind." Auch bei der Wahl zwischenzwei Jobs sollten neben den Gehaltsunterschieden auchZusatzleistungen bei der Entscheidung hinzugezogen werden, so derRecruiting-Experte. Mitarbeiter in einer Verhandlungssituationsollten nicht ausschließlich auf ein höheres Gehalt pochen, sondernauch Benefits ansprechen, die auf ihre persönlichen Bedürfnisseeingehen. "Bietet der Arbeitgeber etwas mehr Bruttogehalt, spiegeltsich das netto meist nur geringfügig wider. Eine zusätzlicheAltersvorsorge oder ein paar Urlaubstage mehr im Jahr sind da unterUmständen attraktivere Vorteile", rät Nils Richter abschließend.Sie wollen mehr über das Potenzial von Zusatzleistungen erfahrenoder brauchen Hilfe bei der Bewerbung? Dann wenden Sie sich an IhrePersonalberatung: https://www.michaelpage.de/bewerbungWeitere Studienergebnisse zum Thema Benefits finden Sie in einerinteraktiven Infografik hier: http://ots.de/RSlJmgPressekontakt:Klenk & HourschNathalie MüllerTelefon: +49 89 4702771-22E-Mail: PageGroup@klenkhoursch.deOriginal-Content von: PageGroup, übermittelt durch news aktuell