Sind Gold und Silber wirklich sichere Häfen?

was letzte Woche bei Gold und Silber passierte, sorgte für einiges Aufsehen! Haben wir doch in unserem Beitrag zu den vermeintlich sicheren Häfen aufgeschlüsselt, dass es auch beim Preis für Gold und Silber eher auf den Zustand unseres Wohlstandes ankommt. Wir schauen uns die wichtigsten Punkte nochmal an:

Gold und Silber: Sichere Häfen? Bieten Gold und Silber Schutz, wenn an den Kapitalmärkten schwere Stürme aufziehen und andere Assets längst in den Fluten versunken sind? Dafür, dass Gold sich im Fall der Fälle negativ zu den Aktien- und Rentenmärkten entwickeln könnte, also steigen, wenn diese fallen, gibt es einige Indizien. Doch während der Finanzkrise 2008 beispielsweise verlor Gold ebenso an Wert wie die Aktien und Anleihen, auch wenn es sich schneller wieder erholen konnte.

Nicht unbedingt konträr! Auch jüngst vollzog sich der Goldpreisanstieg nicht durchgängig konträr zur Entwicklung der Aktienmärkte. So stieg zwar das Gold in den ersten Handelswochen des Jahres 2016, während DAX und Dow Jones mit Abgaben zu kämpfen hatten, doch seit Mitte Februar entwickeln sich beide Märkte relativ parallel.

Wohlstandsmetall, nicht Krisenmetall! Demnach ist Gold eher ein Wohlstandsmetall als ein Krisenmetall, denn es wird gekauft, wenn Geld übrig ist. Geht dieses zur Neige, dann wird verkauft. Genau darum kann der Goldpreis selbst in einer Krise fallen. Und genau deshalb ist ein steigender Wohlstand für die Preise von Gold und Silber viel förderlicher als ein Crash am Aktienmarkt.

Es gibt also viele Gründe, die für das Gold als Investment sprechen, doch die Furcht vor einem Crash an den Aktienmärkten sollte es nicht sein. Gold und Silber sollten also als langfristiges Investment gekauft werden. Wir halten Sie dazu auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

