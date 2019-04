Sind die Bewerber für Ausbildungsplätze zu schlecht? / Randstad-ifo-Personalleiterbefragung mit alarmierenden Ergebnissen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Randstad":

Eschborn (ots) -Die Ausbildungsbetriebe in Deutschland schlagen Alarm: 65% derPersonalverantwortlichen sind der Meinung, dass sich die Qualität derBewerber um Ausbildungsplätze in den vergangenen Jahrenverschlechtert hat, so das Ergebnis der aktuellenRandstad-ifo-Personalleiterbefragung. Über ein Drittel von ihnen gibtan, dass sich nicht genug passende Bewerber für die Besetzung ihrerAusbildungsplätze finden.Die Abschlussprüfungen in allen Schulzweigen sind in vollem Gangeund wie jedes Jahr stehen tausende junger Menschen in denStartlöchern fürs Berufsleben. Aber aus der Sicht vieler Unternehmengibt es viel zu wenige gute Bewerber um Ausbildungsplätze. Wie kommtes zu diesem Qualitätsrückgang?"Die Anforderungen im Ausbildungsbereich sind deutlich gestiegen.Die Berufe, die junge Leute heute in Unternehmen und Betreibenerlernen, sind insgesamt komplexer geworden. Ob im verarbeitendenGewerbe, Handel oder im Dienstleistungsbereich, alleAusbildungsberufe vermitteln heute mehr und spezialisiertereKenntnisse als noch vor zehn Jahren", so Dr. Christoph Kahlenberg,Manager Randstad Akademie. Der KfZ-Mechaniker ist längst zumKfZ-Mechatroniker geworden und auch Einzelhandels- und Bürokaufleutebrauchen heute digitale Kompetenzen. Wenn die Berufseinsteigererstmal im Ausbildungsbetrieb Fuß gefasst haben, wendet sich dasBlatt. Denn die Unternehmen sind grundsätzlich mit den jungen Leutenzufrieden, die sie als Auszubildende eingestellt haben: 87% derbefragten Personalleiter bezeichnen die Qualität der eigenenAuszubildenden im Betrieb als "gut" oder "sehr gut"."Die Unternehmen haben sich daran gewöhnt, die für sie relevantenFähigkeiten bei den Auszubildenden selbst zu schulen. Das gilt auchfür die nötigen Digitalkenntnisse. Die Auszubildenden müssenallerdings eine grundlegende Allgemeinbildung mitbringen, vor allemsprachliche und mathematische Kenntnisse. Diese zu vermitteln istauch weiterhin Aufgabe des öffentlichen Bildungssystems", soChristoph Kahlenberg.Die Zahl der Studienanfänger ist in den vergangenen zehn Jahrenstark gestiegen. Darunter sind viele junge Leute, die sich früher füreine Ausbildung entschieden hätten. Die Betriebe und Unternehmenhaben bereits zahlreiche Initiativen gestartet, um diese potenziellenBewerber wieder für die klassische duale Ausbildung zu begeistern,denn Fachkräfte werden in Zukunft noch gefragter sein.Über die StudieDas ifo Institut befragt im Auftrag von Randstad Deutschlandvierteljährlich etwa 1.000 Personalleiter in Deutschland zur Nutzungvon Flexibilisierungsinstrumenten. Zudem werden in wechselndenSonderfragen aktuelle arbeitsmarktrelevante Fragestellungenuntersucht. Im vierten Quartal 2018 bezogen sich die Sonderfragen aufdie betriebliche Ausbildung in Deutschland.Über Randstad Gruppe DeutschlandMit durchschnittlich rund 58.000 Mitarbeitern und rund 550Niederlassungen in 300 Städten sowie einem Umsatz von rund 2,38Milliarden Euro (2018) ist die Randstad Gruppe der führendePersonaldienstleister in Deutschland. Randstad bietet Unternehmenunterschiedlicher Branchen umfassende Personalservice-Konzepte. Nebender klassischen Zeitarbeit gehören zum Portfolio der Randstad Gruppeunter anderem die Geschäftsbereiche Professional Services,Personalvermittlung, HR Lösungen und Inhouse Services. Mit seinenpassgenauen Personallösungen ist Randstad ein wichtiger strategischerPartner für seine Kundenunternehmen. Durch die langjährige Erfahrungunter anderem in der Personalvermittlung und Personalüberlassungsowie individuelle Leistungs- und Entwicklungsangebote fürMitarbeiter und Bewerber, ist Randstad auch für Fach- undFührungskräfte ein attraktiver Arbeitgeber und Dienstleister. AlsImpulsgeber für den Arbeitsmarkt hat Randstad bereits im Jahr 2000einen flächendeckenden Tarifvertrag mit ver.di abgeschlossen, der alsGrundlage für die geltenden tariflichen Regelungen in der gesamtenBranche diente. Randstad ist seit mehr als 50 Jahren in Deutschlandaktiv und gehört zur niederländischen Randstad N.V.: mit einemGesamtumsatz von rund 23,8 Milliarden Euro (Jahr 2018), über 670.900Mitarbeitern täglich im Einsatz und rund 4.800 Niederlassungen in 38Ländern, ist Randstad der größte Personaldienstleister weltweit. Zurdeutschen Randstad Gruppe gehören neben den Unternehmen RandstadDeutschland GmbH & Co KG auch die Unternehmen Tempo Team, Gulp,Monster, twago, Randstad Sourceright, Randstad Outsourcing GmbH sowieRandstad Automotive und Randstad Financial Services. Vorsitzender undSprecher der Geschäftsführung der Randstad Gruppe Deutschland istRichard Jager.Pressekontakt:VerantwortlichRandstad Deutschland PressestelleHelene SchmidtHelfmann-Park 865760 EschbornFon 0 61 96 / 4 08-17 01Fax 0 61 96 / 4 08-17 75E-Mail: presse@randstad.dewww.randstad.deOriginal-Content von: Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell