Sind die Autoträume der Deutschen schon ausgeträumt? (FOTO)

Hamburg (ots) -Mit dem Auto ist es ja so eine Sache. Über Jahrzehnte galt es alsder Deutschen liebstes und begehrenswertestes Gut. Beharrlich wurdefür ein Neues gespart, samstags wurde es stets gewaschen und poliert.Es war mehr als ein Verkehrsmittel, manchmal sogar ein Statussymbol.Und es gab Zeiten, da fuhr man damit sogar einfach so spazieren.Heute aber ist das Auto in Verruf geraten - Dieselaffäre,Kartellvorwürfe und stetig wachsende Pendlerstaus lassen grüßen. Hatdas Auto als Objekt der Begierde ausgedient? Träumen die Deutschenheute überhaupt noch davon? Es ist höchste Zeit, das Thema einmal vonder emotionalen Seite aus zu betrachten. Genau das hat dieNKL-Lotterie im Juli 2017 mittels einer repräsentativenOnline-Umfrage in Zusammenarbeit mit dem MarktforschungsinstitutYouGov getan.Vor allem die Jüngeren haben PS-TräumeUm die Antwort gleich vorweg zu nehmen: Doch, es gibt sie durchausnoch, die Autoträume. Eine klare Mehrheit von 55 Prozent antwortetmit "Ja" auf die Frage: "Wenn der finanzielle Rahmen keine Rollespielt, haben Sie den Traum, ein bestimmtes Auto zu besitzen?" 42Prozent verneinen dies, der Rest war unentschlossen. Die guteNachricht für Deutschlands wichtigsten Industriezweig: Die Kundschaftwächst nach, vor allem bei den Jüngeren ist der Traum vom Autobesonders ausgeprägt. 67 Prozent der 18- bis 24-Jährigen habenPS-Träume.Und um gleich noch mit einem Klischee aufzuräumen: Frauen habenmit 53 Prozent fast ebenso häufig einen Traumwagen wie Männer (58Prozent). In Nordrhein-Westfalen verfolgen 60 Prozent der Befragteneinen bestimmten Autotraum. In Rheinland-Pfalz sind es hingegen nur50 Prozent. Die klassischen Autoländer Baden-Württemberg und Bayernkommen auf 56 Prozent bzw. 55 Prozent.SUV schlägt SportwagenAber welcher Autotraum darf es denn sein? Bestimmt der heißeSportwagen, oder doch lieber das elegante Cabrio? Nein! Die meistenwünschen sich einen SUV, nämlich 23 Prozent. Leicht überproportionalsind da die Älteren ab 45 Jahren vertreten (25 Prozent). Wenn esübrigens ein Mercedes GLA sein soll: Gleich 165 Stück warten in der139. NKL-Lotterie, die am 1. Oktober startet.Knapp hinter dem SUV landet der schnelle, PS-starke Sportwagen mit22 Prozent. Hier überwiegen mit 28 Prozent klar die Männer, Frauenkommen auf 15 Prozent. Und vor allem die 18- bis 24-Jährigen pflegenSportwagen-Allüren (42 Prozent).Stärker bei Frauen nachgefragt ist das Cabrio, das sich 19 Prozentvon ihnen wünschen. Insgesamt kommt Offenfahren auf eine Wunschquotevon 15 Prozent, der Männeranteil beträgt hier nur elf Prozent. FürOldtimer wiederum schwärmen zehn Prozent. Aber hier liegen die Männerwieder leicht vorne. Den gleichen Zuspruch finden Kleinwagen, diejedoch eher von Frauen präferiert werden. Ebenfalls vorne liegenFrauen beim Familienvan, der auf sieben Prozent kommt. Der Restbevorzugt sonstige Modelle.Übrigens haben 60 Prozent derjenigen, die schon einen Wagenbesitzen, trotzdem noch einen Autotraum. Auch das zeigt, dass dasThema Auto nach wie vor stark mit Emotionen verbunden ist. Kurzum -die Begeisterung einer Mehrheit der Deutschen für Pferdestärken,Chromleisten und Ledersitze ist ungebrochen. Diese Autoträume könnenbei der NKL-Lotterie in Erfüllung gehen: Denn 485 Traumwagen von BMWüber Audi bis hin zu Mercedes warten in der 139. Lotterie auf ihreneuen Besitzer.*Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGovDeutschland GmbH, an der zwischen dem 19.07.2017 und dem 21.07.20172.048 Personen teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sindrepräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.Über die NKL-Lotterie und die GKL:Die NKL-Lotterie ist ein Produkt der GKL GemeinsameKlassenlotterie der Länder (GKL). Die GKL, eine Anstalt öffentlichenRechts mit Sitz in Hamburg und München, veranstaltet die deutschenKlassenlotterien im Auftrag aller Bundesländer. Die GKL wirdvertreten durch den Vorstand. Vorstandsvorsitzender: GüntherSchneider.In der 139. NKL-Lotterie werden über 400 Geldgewinne inMillionenhöhe verlost, dazu eine private Insel und insgesamt 1.000weitere Sachgewinne - Autos, Kreuzfahrten, Traumreisen und Häuser. Ander NKL-Lotterie kann man nicht nur mit ganzen Losen teilnehmen,sondern auch mit Losanteilen ab 10 Euro pro Monat. Pro Jahr werdenzwei NKL-Lotterien durchgeführt, die in jeweils sechsSpielabschnitte, sogenannte Klassen, unterteilt sind.Lotteriebeginn ist immer am 1. April und am 1. Oktober einesJahres. Lose und weitere Informationen zu den NKL-Lotterien gibt esunter der Telefonnummer 040 632910-27, auf www.nkl.de oder bei allenStaatlichen Lotterie-Einnahmen.Pressekontakt:Serviceplan Public RelationsNicole PlatzerTel.: 040/ 2022 88 8626E-Mail: n.platzer@serviceplan.comOriginal-Content von: NKL-Lotterie, übermittelt durch news aktuell