Sind die Anlageideen von Warren Buffett veraltet?

Warren Buffett ist der erfolgreichste Investor aller Zeiten. Er ist einer der reichsten Menschen der Welt. Das ist ihm mittels einer relativ einfachen Strategie gelungen, die jeder private Investor anwenden kann.

Sein Fokus auf Value-Investments war unerbittlich, und er konnte qualitativ hochwertige Aktien identifizieren und kaufen, als sie zu fairen Bewertungen gehandelt wurden. Er hat sie dann für einen längeren Zeitraum gehalten, und das hat dazu geführt, dass er Milliarden von Dollar an der Börse verdient hat.

Wie immer entwickelt sich die Anlagewelt jedoch weiter. Das Internet trägt zu einem schnelleren Tempo des Wandels bei, wobei Nachrichten und Stimmungen sich scheinbar ständig ändern. Könnte es daher an der Zeit sein, dass die Investoren ihre eigenen Strategien ändern und nicht mehr dem Anlagestil von Warren Buffett folgen?

Fokuswechsel

Während in den Vorjahren die Anleger noch über einen längeren Zeitraum Aktien hielten, ist die Haltedauer heute relativ kurz. Das Internet hat den Aktienhandel erheblich vereinfacht, wobei die damit verbundenen Kosten und die Logistik in den letzten Jahren vereinfacht wurden. Daher sind viele Anleger möglicherweise eher bereit, über einen kurzfristigen Zeitraum zu kaufen und zu verkaufen. Da sich der Nachrichtenfluss schnell ändert und Neuigkeiten extrem schnell verbreitet werden, könnten einige Anleger argumentieren, dass eine “Kaufen-und-halten”-Strategie nicht mehr so gut funktioniert wie vor zehn oder zwanzig Jahren.

Da der aktuelle Bullenmarkt nun schon fast ein Jahrzehnt dauert und einer der längsten Bullenmärkte in der Geschichte ist, könnten einige auch argumentieren, dass Leerverkäufe, Kaufoptionen und eine Reihe anderer Strategien mittelfristig nützlich sein könnten. Sie könnten dazu beitragen, die Bewertung eines Portfolios zu schützen und es einem Anleger sogar ermöglichen, von fallenden Aktienkursen zu profitieren.

Dauerbrenner

Die Realität ist jedoch, dass Warren Buffetts Methoden auf lange Sicht weiter funktionieren. Sicherlich wird es Zeiträume geben, in denen Verluste entstehen. Aber im Laufe der Karriere eines Anlegers wird der Kauf hochwertiger Aktien zu einem fairen Preis und eine lange Haltedauer wahrscheinlich zu beeindruckenden Gesamtrenditen führen. Darüber hinaus ist es eine einfache Strategie, die sich durch Erfolge auszeichnet — wie der Weise von Omaha als einer der reichsten Menschen der Welt beweist.

Buffetts Fokus auf die Bereithaltung von Barmitteln für den Notfall, den Kauf von Aktien während der Baisse und deren langfristige Haltedauer bieten auch Sicherheit. Während kaufen und verkaufen über einen kurzen Zeitraum, die Aufnahme von Schulden und Shorten für einige Leute attraktiv sein können, ist die Realität, dass sie wahrscheinlich erhebliche Anstrengungen erfordern und auch Sorgen bereiten, wenn die Dinge nicht wie geplant funktionieren. Value Investing hingegen bietet einen logischen Ansatz, der helfen kann, letztlich die eine Aufgabe zu erfüllen, nach der alle Anleger streben: niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen. Daher scheint es, als ob Buffetts Strategie genauso relevant ist wie bisher.

