Sind Alzheimer-Plaques nur schädlich? Göttinger Wissenschaftler überprüft gängige Forschungsmeinung

Düsseldorf (ots) - Die Alzheimer-Krankheit ist unheilbar. NeueWirkstoffe richten sich zumeist gegen Protein-Ablagerungen ausBeta-Amyloid. Diese "Alzheimer-Plaques" gelten als ein untrüglichesZeichen der Alzheimer-Krankheit. Studienergebnisse der letzten Jahrezeigen jedoch, dass diese Wirkstoffe bislang keinen Erfolg bringen.Privatdozent Dr. Oliver Wirths von der Universitätsmedizin Göttingenhat eine mögliche Erklärung für das Scheitern gefunden. In seinemGrundlagenforschungsprojekt "Verfügen Beta-Amyloid Ablagerungen übereine Pufferkapazität?" möchte er nun seine Hypothese überprüfen.Gefördert wird das zweijährige Projekt mit 79.800 Euro von derAlzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI)."Wir gehen davon aus, dass die so genannten Oligomere für dieSchädigung von Nervenzellen verantwortlich sind. Oligomere sindkleinere Proteinbausteine aus Beta-Amyloid und die Vorstufe derPlaques", sagt Oliver Wirths. "Deshalb überprüfen wir die Hypothese,ob die Plaques eine Art Puffer bilden, in denen die Oligomeregebunden werden. Wäre die Aufnahmekapazität der Puffer erschöpft,könnte es zum Auftreten der Alzheimer-Erkrankung kommen."Sollte die Hypothese von Oliver Wirths zutreffen, müsste dieErforschung von Wirkstoffen gegen Proteinablagerungen ausBeta-Amyloid grundlegend überdacht werden. Stattdessen würden dannWirkstoffe, die sich direkt gegen die Oligomere richten, im Fokusstehen. Auch müsste das korrekte Verhältnis von Plaques zu Oligomerenverstärkt in Betracht gezogen werden.Zur Klärung der Frage setzt Oliver Wirths Mäuse ein, die lediglichOligomere bilden und Lerndefizite sowie einen Verlust vonNervenzellen aufweisen. Diese werden gekreuzt mit Mäusen, die zwarPlaques ausbilden, ansonsten aber keine Auffälligkeiten im Hinblickauf Verhalten oder Nervenzellverlust zeigen. Sollten Plaques - wieangenommen - tatsächlich über eine entsprechende "Pufferkapazität"verfügen, müsste sich dies bei den gekreuzten Tieren durch einenverminderten Nervenzellverlust und eine entsprechende Verbesserungder Lernleistung zeigen.Die AFI ist der größte private Förderer der Alzheimer-Forschung andeutschen Universitäten und öffentlichen Einrichtungen. Aktuell kanndie AFI elf neue Forschungsprojekte mit insgesamt 690.264 Eurounterstützen. Insgesamt konnten bislang 201 Forschungsaktivitäten vonengagierten Wissenschaftlern mit über 8,4 Millionen Euro finanziertwerden.Alle geförderten Forschungsprojekte finden Sie mitProjektbeschreibung sowie Steckbrief der Forscher auf unsererInternetseite:http://www.alzheimer-forschung.de/forschung/index.htm?showyear=2016Kostenfreies Fotomaterial: http://www.alzheimer-forschung.de/5070Über die Alzheimer Forschung Initiative e.V.Die Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI) ist eineingetragener gemeinnütziger Verein. Seit 1995 fördert die AFI mitSpendengeldern Forschungsprojekte engagierter Alzheimer-Forscher undstellt kostenloses Informationsmaterial für die Öffentlichkeitbereit. Bis heute konnte die AFI 201 Forschungsaktivitäten mit über8,4 Millionen Euro unterstützen und 750.000 Ratgeber und Broschürenverteilen. Interessierte und Betroffene können sich aufwww.alzheimer-forschung.de fundiert über die Alzheimer-Krankheitinformieren und Aufklärungsmaterial anfordern. Ebenso finden sich aufder Webseite Informationen zur Arbeit des Vereins und allenSpendenmöglichkeiten. Botschafterin der AFI ist die Journalistin undSportmoderatorin Okka Gundel.Pressekontakt:Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI)Dr. Christian LeibinnesKreuzstr. 3440210 Düsseldorf0211 - 86 20 66 27presse@alzheimer-forschung.dewww.alzheimer-forschung.de/presseOriginal-Content von: Alzheimer Forschung Initiative e.V., übermittelt durch news aktuell