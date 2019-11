Sincap: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Kurs der Aktie Sincap steht am 15.11.2019, 13:36 Uhr an der heimatlichen Börse Singapore bei 0.01 SGD. Der Titel wird der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Sincap-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,01 SGD mit dem aktuellen Kurs (0.006 SGD), ergibt sich eine Abweichung von -40 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (0,01 SGD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-40 Prozent Abweichung). Die Sincap-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Sincap. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Sincap daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Sincap von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -44,44 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Sincap damit 37,39 Prozent unter dem Durchschnitt (-7,06 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -7,64 Prozent. Sincap liegt aktuell 36,8 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".