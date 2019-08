Simpson Manufacturing: Was kann da noch kommen?

Für die Aktie Simpson Manufacturing stehen per 22.08.2019, 16:32 Uhr 64.14 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Simpson Manufacturing zählt zum Segment "Bauprodukte".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Simpson Manufacturing entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 21,44 und liegt mit 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauprodukte) von 53,52. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Simpson Manufacturing auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Simpson Manufacturing zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.

3. Dividende: Derzeit schüttet Simpson Manufacturing nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauprodukte. Der Unterschied beträgt 0,63 Prozentpunkte (1,44 % gegenüber 2,07 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".