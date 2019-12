Simplybiz: Schon gehört?

Der Simplybiz-Kurs wird am 10.12.2019, 03:24 Uhr an der Heimatbörse London mit 212 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Forschungs- und Beratungsdienste".

Wie Simplybiz derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Für Simplybiz liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Simplybiz vor. Aus Analystensicht erhält die Simplybiz-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Simplybiz investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,66 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Professionelle Dienstleistungen einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,66 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 52,53 liegt Simplybiz über dem Branchendurchschnitt (47 Prozent). Die Branche "Professionelle Dienstleistungen" weist einen Wert von 35,69 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.