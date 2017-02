Unterföhring (ots) - Simply the best! "The Voice of Germany" suchtab Freitag, den 10. Februar 2017 die schönsten und besten Stimmen desLandes. Die Scoutingtour startet in Stuttgart. Wer davon überzeugtist, gut singen zu können und mindestens 16 Jahre alt ist (Stichtag:15. Juni 2017), hat in insgesamt sechs Städten die Chance seineStimme vorzustellen. Anmeldungen sind bis zum Tag selbst möglich.Alle Informationen zur Scoutingtour und das zugehörigeAnmeldeformular gibt es online unterwww.the-voice-of-germany.de/bewerben.Alle Stationen der Scoutingtour (jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr):10./11. Februar: Stuttgart (Dormero, Plieninger Str. 100, 70567Stuttgart)18./19. Februar: Berlin (Andel´s, Landsberger Allee 106, 10369Berlin)24./25. Februar: Frankfurt am Main (Marriott Hotel, Hamburger Allee2, 60486 Frankfurt am Main)2./3. März: Köln (Park Inn by Radisson Köln City West, InnereKanalstr. 15, 50823 Köln)9./10./11. März: München (Angelo, Albert-Rosshaupter-Str. 45, 81369München)17./18. März: Hamburg (Radisson Blu Hotel Dammtor, Marseiller Str. 2,20355 Hamburg)Alle Informationen zu "The Voice of Germany" finden Sie auf derPresseseite www.presse-portal.tv/voice oder unterwww.TheVoiceofGermany.de.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentTina Land, Anita RichtmannTel. +49 [89] 9507-1192, -1108Tina.Land@ProSiebenSat1.comAnita.Richtmann@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [030] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuell