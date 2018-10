Simple erweitert intelligente Marketingplattform in EMEA, um CMOs zu helfen, die Kosten der Marketingkomplexität zurückzuerlangen

London (ots/PRNewswire) -Das australische Marketing-Technologieunternehmen Simple hat eineNiederlassung in London eröffnet und einen Monat nach einerInvestitionsrunde im Wert von 17 Mio. AUD für den weltweiten Ausbauseiner intelligenten Marketingplattform die Zusammenstellung seinesEMEA-Managementteam bekanntgegeben.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/765786/Simple.jpg )Simple hat Joe Jarrett, den ehemaligen CEO der globalen Marketing-und Brand Asset Management Plattform Adgistics, zum Managing Directorfür die EMEA-Region ernannt, der ein sehr erfahrenes Team leitenwird.Wolfgang von Enckevort tritt Simple ebenfalls bei und wird alsGlobal Chief Technology Officer mit Sitz in London fungieren. Herrvon Enckevort war Cheftechnologe und Geschäftsführer in verschiedenenmultinationalen Werbe- und Marketing-Softwarefirmen und kommt nachdem Aufbau preisgekrönter Kundenbindungsprojekte und der MicrosoftLösungsberatung Vepro zu Simple.Simple, dessen Marketing-Ressourcenmanagement-Plattform vonMicrosoft betrieben wird, ist rasch auf dem Weg, seine Marke imEMEA-Markt zu etablieren und die bestehende Präsenz in Australasienund den Vereinigten Staaten zu erweitern. Der Kundenstamm von Simpleumfasst eine Reihe von Blue-Chip-Marken in den BereichenFinanzdienstleistungen, Einzelhandel, Unterhaltung und Gaming,darunter die Westpac-Gruppe."Die Kombination aus den Erfahrungen von Simple imMarketingbereich und dem Technologie-Stack von Microsoft wird dieUmsetzung von Marketing neu definieren," so Herr Jarrett. "Mitunserer neuen Kapazität können Unternehmen Marketingdaten ausverschiedenen Quellen schnell integrieren, um Erkenntnisse zugewinnen und die Marketingleistung zu verbessern, ohne den Wert derKreativität aus den Augen zu verlieren.""Das Marketing ist zu fragmentiert geworden, da CMOs jetzt direktBeziehungen zu bis zu 50 verschiedenen Technologieplattformen undmanchmal auch mehr unterhalten. Das bedeutet 50 verschiedene, sichaber oft überschneidende Datensätze," so Herr Jarrett. "Wenn Sienicht alle Aktivitäten zusammenführen können, um die Rendite IhrerMarketinginvestitionen zu verstehen und zu demonstrieren, dannentstehen Kosten für diese Komplexität. Simple hilft Vermarktern,diese Kosten zurückzuerlangen."Die EMEA-Einführung ermöglicht es Simple, von der Dynamik zuprofitieren, die mit der globalen Vorstellung ihrer intelligentenMarketingplattform auf der Bühne der Inspire-Partnerkonferenz vonMicrosoft im Juli erzeugt wurde. Dabei werden die Engineering- undMarketingunterstützung genutzt, die Simple als MicrosoftCloud-Lösungsanbieter erhält.Intelligente Integrationen für Unternehmen, die bereits innerhalbdes Service-Ökosystems von Microsoft arbeiten, werden nach Ansichtvon Enckevort ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal in der EMEA-Regionsein."Die Einführung der intelligenten Marketingplattform von Simple indas Ökosystem der Unternehmenslösungen von Microsoft bietet uns dieeinzigartige Möglichkeit, die Marketing-Betriebsführung fürUnternehmen und Firmenorganisationen neu zu erfinden - in großemMaßstab und überall auf der Welt," sagte Herr von Enckevort.Ebenfalls zum EMEA-Team von Simple gehört der Vertriebsleiter MikeBrothers, der zuvor Vizepräsident von Intellectsoft war und mit einerReihe von Startups in Spitzentechnologien wie Martech, Blockchain undIoT zusammengearbeitet hat.Der CEO von Simple, Aden Forrest, sagte, dass die Vermarkter sichmit einem zunehmend fragmentierten Prozess und einer wachsendenLandschaft von 7000 Technologieanbietern auseinanderzusetzen hätten,von denen sich die meisten nur um ihren kleinen Teil desMarketingpuzzles kümmerten."Chief Marketing Officer müssen zeigen, dass derEnd-to-End-Marketingprozess vom Markenmanagement über dieZusammenarbeit und die Ressourcenzuteilung bis hin zu denVertriebskanälen und -ergebnissen reicht - das ist intelligentesMarketing," so Herr Forrest. "Simple ist der Motor, der den Prozessantreibt und der Verstand, der Ihnen sagt, was funktioniert und wasnicht."Informationen zu SimpleDie MRM-Software von Simple ist eine Upstream-Planungslösung undein zentraler Marketingarbeitsplatz, der die Arbeitsweise vonMarketingteams in Unternehmen verändert, damit sie die Rendite ihresMarketingbudgets steigern können. Es nutzt die Kompetenz vonMicrosoft für künstliche Intelligenz und das umfassende Wissen vonSimple über Marketingoperationen, um Vermarktern neue Einblicke indie Effektivität ihrer Marketingaktivitäten zu geben.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.simple.io.Pressekontakt:erhaltenSie von:Joe JarrettManaging Director EMEA, SimpleE-Mail: joe.jarrett@simple.ioTelefon: +44(0)7980-894-575Original-Content von: Simple, übermittelt durch news aktuell