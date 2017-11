Simon kündigt erstklassiges Mischnutzungsprojekt im Phipps Plaza an

Das erste Nobu Hotel und Restaurant in Atlanta bildet denMittelpunkt des richtungsweisenden UmgestaltungsprojektsAtlanta (ots/PRNewswire) - Simon, ein weltweit führender Anbietervon erstklassigen Einkaufs-, Gastronomie- und Unterhaltungszentren,hat heute Pläne zur Entwicklung des wichtigsten Mischnutzungsprojektsdes Südostens im Phipps Plaza in Atlanta angekündigt, im Rahmen derdie Eröffnung des Nobu Hotels und Nobu Atlanta Restaurants einezentrale Rolle spielen. Weitere Komponenten dieser aufregenden neuenEntwicklung umfassen ein einzigartiges, ausgewähltesGourmet-Erlebnis, ein 90.000 Quadratfuß großes Life Time® AthleticHealthy Living und Unterhaltungszentrum und ein 12-stöckigesBürogebäude der Klasse A mit einem untergeschossigen Parkhaus aufdrei Ebenen.Die Bauarbeiten sollen 2018 beginnen und die Eröffnungenphasenweise ab Frühjahr 2020 erfolgen. Die neuen Bestandteile werdenvollständig in die bestehende Grundfläche des Phipps Plazaintegriert, das weiterhin mit den äußerst geschäftigen Nordstrom- undSaks Fifth Avenue-Filialen verankert bleiben wird. Einkaufen undParken am Phipps Plaza werden während der Bauphase des Projekts nichtbeeinträchtigt.Simon hat in den letzten Jahren die beneidenswerte undeinzigartige Ansammlung von Geschäften im Phipps Plaza durch dieAufnahme von Gastronomie und Wohnimmobilien sowie anspruchsvolleEssensangebote transformiert. Das AC Hotel Atlanta Buckhead im PhippsPlaza verfügt über 166 Gästezimmer und Suiten. AC Hotels ist eine dergefragtesten Hotelmarken in ganz Europa und wurde zum Synonym fürmoderne, erstklassige europäisch inspirierte Unterkünfte mitgroßzügiger Ausstattung, die dem anspruchsvollen Reisenden gerechtwerden. The Domain im Phipps Plaza besteht aus 319 mittelgroßenLuxuswohnungen im urbanen Stil mit verschiedenen Grundrissen."Simon ist seit Jahrzehnten ein mustergültiger Partner unsererStadt", sagte Bürgermeister Kasim Reed. "Dieses neueEntwicklungsprojekt im Phipps Plaza ist ein weiteres Beispiel für dasanhaltende Engagement und die Investitionen des Unternehmens inAtlanta. Mit dem weiteren Wachstum der Buckhead-Community werdenProjekte wie dieses dazu beitragen, eine bessere Anbindung an dieEinrichtungen zu schaffen, die unsere Einwohner und Besucheranstreben. Außerdem werden dadurch mehr Wachstumschancen fürUnternehmen geschaffen.""Die aufregenden Neuigkeiten von heute machen Phipps Plaza zueiner Luxusdestination für Shopping, Gastronomie, Unterhaltung undGastlichkeit in Atlanta und im gesamten Südosten", sagte PatrickPeterman, Vice President of Development and Asset Intensification beiSimon.Die weltweit etablierte Luxus-Lifestyle-Marke Nobu Hotels,gegründet von Nobu Matsuhisa, Robert De Niro und Meir Teper, wird dasHotel und das Restaurant - mit 150 Zimmern, einem eindrucksvollenDachterrassenpool, Konferenzräumen und Wellnesseinrichtungen -intuitiv zu einer Einheit verschmelzen. Nobu Atlanta Restaurant,berühmt für seine neue moderne japanische Küche, wird seinen Betriebauf einer Fläche von 10.000 Quadratfuß aufnehmen.Trevor Horwell, CEO von Nobu Hotels, sagte: "Wir sind sehr stolzauf unsere Partnerschaft mit Simon, einem der weltweit größten undführenden Eignern und Managern von erstklassigen Einkaufszentren.Simon hat die Vision, ein dynamisches Lifestyle-Erlebnis in Atlantainnerhalb des Phipps Plazas zu schaffen und wir freuen uns im Rahmendieser Vision ein Eckpfeiler zu sein. Unsere Gastgewerbe-Marke hatals Katalysator für globale Mischnutzungs-Reiseziele großen Erfolg,egal ob im Bereich Hotel, Restaurant, Einzelhandel oder Wohnen."Zusätzlich wird das Lifestyle-Unternehmen Life Time, das fürgesundes Leben und gesundes alt werden steht, eines seinerunverkennbaren Sportzentren im Resort-Stil ausgestalten. Dasluxuriöse, dreistöckige, 90.000 Quadratfuß große Zentrum wird dieultimativen Studio-, Yoga- und Spinningkurse anbieten, sowieKleingruppen- und Personal Training. Es verfügt über einen LifeSpamit umfassendem Service, ein gemütliches Fast LifeCafe, einer LifeTime Kids Academy und einen großzügigen Dachterrassenpool, sowieStrandclub und Bistro. Das Life Time-Entwicklungsprojekt wurde vonChairman und CEO Bahram Akradi ins Leben gerufen und wird den siebtenund exklusivsten, führenden Standort im Markt von Atlanta bilden. DasProjekt wird auch Life Time Work umfassen, ein Abonnement-basiertesMitgliedschaftsprogramm für Einzelpersonen und kleine Gruppen,innerhalb dessen von Life Time Athletic wunderschön eingerichteteArbeits-, Meeting-, Kollaborations- und soziale Räume zur Verfügunggestellt werden."Simons Führungsposition bei erstklassigen Einkaufs-,Gastronomie-, Unterhaltungs- und Mischnutzungsdestinationen steht inperfekter Übereinstimmung mit unserem Ziel, gehobene, allumfassende,gesunde Lebens- und Erlebnisziele zu entwickeln, die das gesamteSpektrum des täglichen Lebens von Einzelpersonen, Paaren und Familienaller Altersgruppen umfassen", sagte Akradi. "Wir freuen uns sehr,mit David und seinem Team zusammenzuarbeiten und Phipps Plaza zu derwachsenden Liste innovativer Projekte, an denen wir gemeinsamarbeiten, hinzuzufügen."Informationen zu SimonSimon ist ein weltweit führendes Unternehmen im Besitz vonerstklassigen Shopping-, Dining-, Entertainment- undMischnutzungsdestinationen und ein S&P 100 Unternehmen (SimonProperty Group, NYSE: SPG). Unsere Immobilien in Nordamerika, Europaund Asien bieten täglich Millionen von Menschen gemeinschaftlicheTreffpunkte und generieren einen Jahresumsatz in Milliardenhöhe.Weitere Informationen erhalten Sie unter simon.com(http://simon.com/).Informationen zu Phipps PlazaIm angesagten Stadtteil Buckhead in Atlanta gelegen, ist dasSimon's Phipps Plaza die gehobene Einkaufs-, Restaurant- undErlebnisdestination des Südostens. Die dort unverwechselbare Mischungaus zeitgenössischer und luxuriöser Mode vereint mehr als 50markt-exklusive Marken. Das Zentrum verfügt über Boutiquen wie Gucci,Versace, Jeffrey, Giorgio Armani, Valentino, Hugo Boss, Bally undTiffany & Co. sowie Anker Nordstrom und Saks Fifth Avenue. Das PhippsPlaza beherbergt zudem die erstklassigsten preisgekröntenRestaurants, darunter Michael Schwartz's Genuine Pizza (Eröffnung inKürze), die Public Kitchen und Bar (Eröffnung in Kürze), ECCO(Eröffnung in Kürze) und Davio's Northern Italian Steakhouse. Zu denUnterhaltungsmöglichkeiten gehören ein AMC Theatre mit 14 Kinos undLuxus-Sitzen in allen Kinosälen. In den letzten Jahren hat dasZentrum The Domain im Phipps Plaza, mittelhohe luxuriöseWohnungsgebäude im urbanen Stil sowie das renommierte AC Hotel byMarriott hinzugefügt. Dies erfolgte neben einer mehrphasigenNeugestaltung, die ein markantes, neues aufwendiges Straßenbild amPeachtree Road Eingang beinhaltete. Ein Verzeichnis zu den Geschäftenund bevorstehenden Veranstaltungen finden Sie unter simon.com oder besuchen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Das natürlicheWachstum von Nobu Hospitality, dessen Grundpfeiler Service, Image undReputation sind, bietet das komplette Spektrum an Hotel- undRestaurantmanagement für einzigartige Projekte weltweit. Gegründetvon Nobu Matsuhisa, Robert De Niro und Meir Teper mit Anlagen auffünf Kontinenten, floriert die Marke Nobu in den Metropolen der Weltals ultimative Destination für Lifestyle-Erlebnisse. Das erste NobuHotel wurde 2013 als Boutique Hotel im Caesars Palace Las Vegaseröffnet und anschließend von CNN Travel als eines der angesagtestenneuen Hotels genannt, von Luxury Travel Advisor als Top-NeueröffnungNordamerikas bezeichnet und erhielt darauffolgend den Award ofExcellence von Luxury Travel Advisor. 2014 eröffnete das Nobu HotelCity of Dreams Manila, 2016 das Nobu Hotel Miami Beach und 2017folgten das Nobu Hotel Shoreditch London, das Nobu Hotel Ibiza Baysowie das Nobu Hotel Epiphany Palo Alto. In Planung sind weitereNobu Hotels in Marbella, Riad, Los Cabos, Chicago, Barcelona,Toronto, Sao Paulo, Bahrain und Atlanta. Nobu ist strategisch daraufausgerichtet, sein globales Portfolio an Hotels durch eine solideEntwicklungspipeline weiter auszubauen. Weitere Informationen zu NobuHotels finden Sie unter www.nobuhotels.com.Informationen zu Life Time®-Healthy Way of LifeLife Time fördert ein gesundes und glückliches Leben für seineMitglieder an 128 Standorten in 36 wichtigen Märkten in den USA undKanada. Als die einzige "Healthy Way of Life" Marke des Landes bietetLife Time ein unvergleichliches sportliches Resort-Erlebnis sowieeine umfassende Erfahrung im Bereich gesundes Leben, gesund altwerden und gesunde Unterhaltung, das weit über die reine Fitnesshinausgeht und das gesamte Spektrum des täglichen Lebens fürEinzelpersonen, Paare und Familien jeder Altersgruppe umfasst.Die Standorte von Life Time in den USA und Kanada bietenunverwechselbare, markenbezogene Programme und Services, darunterpersönliche und TEAM-Kleingruppentrainings,Gewichtsreduzierungsprogramme, Pilates-, Studio-, Spinning- undYogakurse, Tennis, Racquetball und Squash, Schwimmkurse und UltimateHoops Basketball. LifeSpa mit umfassendem Service, ein gemütlichesFast LifeCafe, LT Proactive Care Clinic und LifeClinicChiropraktik-Geschäftsstellen gehören ebenfalls zum Angebot von LifeTime. 