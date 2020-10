Simon Webber (Schroders): Welche Auswirkungen hätte ein Präsident Joe Biden auf Investitionen in den Klimaschutz?

Weitere Suchergebnisse zu "Schroders":

01.10.2020 – Der Umgang mit Covid-19 in den USA dürfte den Wahlkampf im Vorfeld der Präsidentschaftswahl im November bestimmen. Es gibt unzählige weitere Themen, die um die Aufmerksamkeit der Wähler konkurrieren. Dabei spielt der Klimawandel in der politischen Agenda der USA häufig eine untergeordnetere Rolle als in Europa.

Das Wahlergebnis wird für den Klimawandel jedoch von entscheidender Bedeutung sein –



